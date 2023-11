Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Wer ist ihr Rosenkavalier?

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) ist schon seit geraumer Zeit solo. Auch auf dem Oktoberfest scheint es für die Moderatorin ('Kampf der Realitystars') und Influencerin nicht dauerhaft gefunkt zu haben. Doch jetzt könnte das Liebesglück schon um die Ecke auf sie warten.

"Soll ich da mal anrufen?"

Denn die Ex-Frau des Nationalspielers Mats Hummels (34) bekommt seit Kurzem von einem Unbekannten Rosen. Mittlerweile vier Mal hinterließ ein Verehrer Blumen am Auto des Stars. Cathy dokumentierte die romantische Geste in ihrer Story auf Instagram. Zuletzt fand sie am Mittwochabend (22. November) einen Strauß, der allerdings schon etwas verwelkt war. "Es ist aber auch kalt und ich war lange nicht am Auto", erzählte Cathy. "Aber die Story ist to be continued…" Einen Namen haben wir auch — der geheimnisvolle Unbekannte nennt sich Ken und fügte dieses Mal sogar seine Telefonnummer hinzu. "Soll ich da mal anrufen?" fragte Cathy bedeutungsschwer. Ob sie wirklich zum Telefon griff, wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Vorsicht ist geboten.

Cathy Hummels' kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann

Bereit für etwas Neues ist Cathy Hummels auf jeden Fall, nachdem sie kurz vor Weihnachten 2022 endgültig von Mats geschieden wurde. “Ich möchte einfach einen tollen Mann an meiner Seite haben. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mein Leben wieder teilen kann", beschrieb sie im Sommer gegenüber 'Bild' ihre Motivation, sich bei der Dating-App Raya anzumelden. Mit Mats verbindet die Moderatorin aber nach wie vor eine gute Freundschaft und natürlich auch der gemeinsame Sohn Ludwig (5). Der soll nach der Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich (die Elf verlor 2:0) übrigens schwer enttäuscht gewesen sein, denn unter Mats Hummels Entschuldigungs-Posting auf Social Media kommentierte Cathy Hummels: "Du musst das auch deinem Sohn erklären … Wie kann Deutschland verlieren, wenn mein Papa spielt?"

