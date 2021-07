Allgemein | STAR NEWS

Scarlett Johansson: Die Schauspielerin ist schwanger

DE Showbiz - Bei Scarlett Johansson (36) geht es zurzeit Schlag auf Schlag: Am Donnerstag (8 Juli) läuft ihr neuer Film 'Black Widow' in den Kinos an, und rechtzeitig zum Start des Superhelden-Streifens gibt es weitere gute Nachrichten. Die Schauspielerin ist wieder schwanger. Das berichtet 'Page Six', die Klatschkolumne der 'New York Post'.

Keine Promotion-Tour für 'Black Widow'

Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Mann Colin Jost (39), das Paar hatte 2020 geheiratet. Scarlett hat bereits eine Tochter aus ihrer zweiten Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac (39). Die kleine Rose ist mittlerweile sechs Jahre alt. Fans hatten sich bereits gewundert, warum der Release von 'Black Widow' nicht mit einer riesigen PR-Tour einhergegangen war, doch viele hatten das auf die Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie geschoben, denn auf Zoom war die Hollywood-Schönheit nach wie vor verfügbar.

Scarlett Johansson machte sich rar

Offiziell haben weder die Schauspielerin noch ihre Sprecher die Nachricht bestätigt, doch 'Page Six' will mit gut informierten Insider-Kreisen gesprochen haben.

"Scarlett ist schwanger, aber sie spricht nicht darüber", wird eine nicht näher identifizierte Quelle zitiert. "Sie zeigt sich zurzeit nicht viel in der Öffentlichkeit. Sie hat nicht allzu viele Interviews gegeben oder Events besucht, um 'Black Widow' zu promoten, was überraschend ist, denn schließlich ist es eine große Marvel/Disney-Produktion und sie ist sowohl die Titelheldin als auch ausführende Produzentin. Stattdessen hat sie Promotion auf Zoom gemacht."

Bei einer Preview in den exklusiven Hamptons in New York am Freitag fehlte Scarlett, obwohl sie und Colin ein Haus gleich um die Ecke haben. Und während eines Auftritts in der 'Tonight Show' vor knapp drei Wochen war sie nur von den Schultern aufwärts zu sehen - ihr Geheimnis konnte sie dennoch nicht wahren. Wann genau Colin Jost und Scarlett Johansson Eltern werden, ist noch nicht bekannt.

Bild: Sheri Determan/WENN.com/Cover Images