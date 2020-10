Allgemein | STAR NEWS

Hochzeit in New York: Scarlett Johansson hat Ja gesagt

DE Showbiz - Für Scarlett Johansson (35) und Colin Jost (38) klangen die Hochzeitsglocken: Die Schauspielerin ('Avengers: Endgame') und der Comedian ('Saturday Night Live') hatten bereits am letzten Wochenende in New York den Bund fürs Leben geschlossen.

"Covid-19 Sicherheitsvorkehrungen wurden befolgt"

Allerdings verkündete das frisch gebackene Ehepaar seine gute Nachricht nicht selbst, sondern überließ der Hilfsorganisation Meals on Wheels America (der US-Version von Essen auf Rädern) die Ehre, um Spenden für die Helfer anzuschieben. "Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Scarlett Johansson und Colin Jost am Wochenende in einer privaten Zeremonie im engsten Familien- und Freundeskreis geheiratet haben. Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen (…) wurden befolgt." Das Paar hatte einen ganz besonderen Wunsch anlässlich seines großen Tages.

Scarlett Johansson sagte zum dritten Mal Ja

"Ihr Hochzeitswunsch ist es, besonders älteren schutzbedürftigen Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen, indem sie @mealsonwheelsamerica unterstützen. Bitte ziehen Sie eine Spende in Betracht." Das Paar ist seit 2017 zusammen, hatte sich im Mai 2019 verlobt. Für Colin Jost ist es die erste Ehe, während Scarlett bereits zum dritten Mal Ja gesagt hat: 2008 heiratete sie ihren Kollegen Ryan Reynolds, die Ehe hielt gut zwei Jahre. Von 2014 bis 2017 war Scarlett Johansson zudem mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem sie eine mittlerweile sechsjährige Tochter hat.

Artikel zum Thema Scarlett Johansson: Antrag kam aus heiterem Himmel