Sarina Nowak: Zusammenbruch bei ‘Dancing on Ice’

Sarina Nowak (25) musste erst einmal wieder zu sich kommen.

Die blonde Schönheit ist eine der Teilnehmerinnen in der aktuellen Staffel 'Dancing on Ice'. Sarina begeistert die Zuschauer und ihre Fans – und hat ihnen nun Sorgen bereitet, denn nach der letzten Generalprobe habe sie über Atemnot und Übelkeit geklagt, wie 'BILD' berichtet. Nachdem sie sich übergeben habe, sei sie in der Lage gewesen, aufzutreten.

Die anderen Teilnehmer konnten da aber gut mitfühlen, und auch Jurorin Kati Witt (53) zeigte sich verständnisvoll – schließlich könne beim Eiskunstlauf noch viel Schlimmeres passieren: "Da kann so schnell so viel schief laufen. Wenn man zum Beispiel über die Zacke stolpert und auf die Knie fällt. Oder das Gewicht zu sehr nach hinten verlagert und auf den Hinterkopf stürzt. Das ist sicher das Schlimmste. Eis ist hart. Am Anfang wird deswegen auch mit Helm trainiert."

Eine gute Nachricht gab es aber für eine andere Teilnehmerin: Sarah Lombardi (26) war nämlich wieder mit von der Partie. Nachdem sie sich mehrere Tage in Folge eines Muskelfaserrisses schonen musste, konnte sie nun endlich wieder aufs Eis – und war zweifellos das Highlight der Sendung, denn trotz ihres längeren Ausfalls erhielt sie die Bestwertung der Jury. Sie hatte zu Sarah Connors 'Wie schön du bist' getanzt und damit alle restlos begeistert. Das ist doppelt beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Sarah Lombardi die Proben erst am Dienstag wieder hatte aufnehmen können.

