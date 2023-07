Allgemein | STAR NEWS

Sarina Nowak: Alles, bloß nicht “Plus Size”

DE Deutsche Promis - Sarina Nowak (29) hat Karriere in den USA gemacht, das können nicht alle Kandidatinnen von ‘Germany's Next Topmodel' (’GNMT') sagen, aber für das Model war die Sendung ein Sprungbrett für die hart umkämpfte Branche.

Große Größen sind normal

Das kam auch deshalb, weil sie sich eben nicht auf die übliche Modelgröße heruntergehungert hatte, sondern ihre Kurven zu nutzen wusste. Als Curvy Model feiert sie in Los Angeles Erfolge. Große Größen werden gerne auch als Plus Size bezeichnet, aber das mag die Auswanderin gar nicht. "Das hört sich an, als sei es nicht nicht normal, wenn man eine größere Größe hat", befand die Berufsschönheit im Gespräch mit RTL. "Curvy Model ist besser, denn bei Curvy gibt es verschiedene Körpertypen.”

Sarina Nowak ist ‘GNTM’ dankbar

Als Sarina Nowak 2009 mit 16 Jahren bei ‘GNTM’ als Kandidatin auftauchte, wurde sie gleich zum Publikumsliebling, obwohl sie die Staffel nicht gewann. Sie musste sich erst daran gewöhnen, von der Öffentlichkeit erkannt zu werden. "Am Anfang war ich sehr schüchtern und bei Top Model bin ich immer vor den Kameras weggelaufen", gestand das Star. "Ich bin ‘GNTM’ sehr dankbar und es war auch eine schöne Zeit, aber ich würde es nicht nochmal machen." Muss sie ja auch nicht, denn sie hat auch so Erfolg.

Doch nicht alles lief glatt, im vergangenen Jahr wurde bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert. "Ich hatte Angst, dass ich sterbe", offenbarte die Wahl-Kalifornierin gegenüber 'Gala'. Sarina Nowak ging zurück nach Deutschland und konnte sich dort zum Glück erfolgreich operieren lassen.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress