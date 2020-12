Allgemein | STAR NEWS

Sarah Kuttner: Corona stoppte ‘Das kleine Fernsehballett’

DE Deutsche Promis - Sarah Kuttner (41) hat noch einmal Glück im Unglück gehabt. Die Moderatorin ('extra 3') hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Zum Glück verlief die Krankheit bei ihr eher glimpflich, doch ihr Podcast-Partner Stefan Niggemeier (51) hatte weniger Glück.

"Bleibt the fuck zuhause!"

Den Journalisten, mit dem Sarah seit fast vier Jahren regelmäßig im Podcast 'Das kleine Fernsehballett' beim Streamingdienst Deezer TV-Formate bespricht, hatte es so schlimm erwischt, dass er sogar ins Krankenhaus musste. Schon vergangene Woche (11. Dezember) hatte Sarah Kuttner auf Twitter ein Foto hochgeladen, auf dem sie müde in die Kamera schaut. "no Filter aber ausgebrannt", schrieb der Star. "Von einem tollen aber auch furchtbaren und anstrengenden Jahr. Nur falls ihr euch auch so fühlt: ihr seid nicht allein. Wir alle sind müde und ausgebrannt und genervt. Passt auf auf euch. Seid lieb zu einander. Und bleibt the fuck zuhause!"

Sarah Kuttner kriegt es nicht gedreht

Dass sie an Covid erkrankt war, verkündete Sarah Kuttner aber erst eine knappe Woche später. Auf Twitter meldete sie sich erneut zu Wort: "Es tut uns leid! Der @niggi-Bär und ich kriegen es einfach nicht gedreht. Beide Corona (einer viel, eine wenig) und nun komplett kaputti. Aber wir kommen viel früher als sonst zurück! Schwöre!"

Wie schlimm es um ihn bestellt war, hatte Stefan Niggemeier auf seinem eigenen Twitter-Profil durchblicken lassen: "Die vergangenen zweieinhalb Wochen habe ich mit einer Covid-19-Erkrankung verbracht, erst im Bett, dann im Krankenhaus." Da kann man sowohl Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner nur weiterhin gute Genesung wünschen und dass das kommende Jahr besser wird.