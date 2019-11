Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: Zu krank für Konzert in Stuttgart

DE German Stars - Sarah Connor (39) muss mal Pause machen. Die Sängerin ('Vincent') begeistert zurzeit ihre Fans auf Tour durch die Hallen Deutschlands. Doch auch ein Star ist nicht gegen die Tücken der winterlichen Erkältungssaison gefeit.

"Nichts geht mehr"

Am Sonntagabend (3. November) hätte Sarah eigentlich den Fans in der Stuttgarter Porsche-Arena einheizen sollen. Statt dessen gab es ein Posting auf Social Media: Ein böser Virus hatte die Sängerin dahingerafft, sie musste den Gig kurzfristig absagen. "STUTTGART!!! Ich kann leider heute nicht für Euch spielen. Es tut mir von Herzen leid. Ein bescheuerter Virus hat mich komplett niedergestreckt", schreibt der Star auf Instagram und fügt hinzu: "Gestern haben mich das Adrenalin und die unglaubliche Stimmung in der Arena noch durch das Konzert getragen. Heute geht leider nichts mehr. Der Husten hat meine Stimme arg angeschlagen und mein Kreislauf ist wegen des Fiebers total im Eimer."

Sarah Connor kündigt Nachholtermin an

Doch im Stich lassen will sie ihre Fans natürlich nicht: "Ich werde alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich einen Nachholtermin finden!!! Es tut mir Leid, dass ich Euch enttäuschen muss. Seid umarmt, Sarah." Dieser Termin steht zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht fest. Das Konzert in der Mannheimer SAP Arena am Dienstag (5. November) soll allerdings zu diesem Zeitpunkt noch wie geplant stattfinden. Bleibt zu hoffen, dass sich Sarah Connor viel Ruhe gönnt an ihrem freien Tag und bald wieder fit ist.