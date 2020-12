Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: Darum geht es in ihrem neuen Song

DE Deutsche Promis - Statt einer großen Tour gab es 2020 für Sarah Connor (40) vor allem Entspannung und Besinnung auf sich selbst. Die Sängerin '(Vincent') machte das Beste aus der Zwangspause, nahm sich Zeit, ihre Kids selbst zu unterrichten, ein wenig zu reisen und durch den Wald zu toben.

Demütig und dankbar

Am Freitag (11. Dezember) meldet sich der Star mit einer neuen Single zurück. Doch trotz des Titels soll 'Bye Bye' nicht etwa ein Abschied sein, im Gegenteil. Sie hat quasi ein Liebeslied an die Normalität verfasst, in der wir ohne Quarantäne unsere Liebsten sehen und mit ihnen feiern können. Das vergangene Jahr war aber keinesfalls ein verlorenes, wie Sarah gegenüber 'Bild' versicherte: "2020 hat mich demütig und dankbar gemacht. Die Natur hat mich gerettet. Ich habe viel Zeit mit den Hunden und Kindern im Wald verbracht."

Sarah Connors Achterbahnfahrt

Es war tatsächlich eine Achterbahnfahrt, die Sarah Connor in diesem Jahr hinlegte: "Es gab so viele bewegende, erstaunliche, ergreifende Momente in diesem Jahr. Ich bin mit einem Pottwal geschwommen und im arktischen Meer getaucht, habe zu viel Tequila getrunken, mich selbst angekotzt und hatte depressive Schübe." Auch das Glück konnte die Sängerin noch einmal neu definieren: "Ich habe mich noch mal neu in meinen Mann verliebt und hatte unglaublich lustige und schöne Zeiten mit meinen Kindern."

Es war also ein Jahr der Rückbesinnung. In 'Bye Bye' fasst sie das Erlebte zusammen: Sie habe keine neue Sprache gelernt und auch nicht genug gelacht, und beim "Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft und es hat trotzdem gekracht …" Es scheint so, als habe Sarah Connor trotz allem ein ereignisreiches Jahr hinter sich.