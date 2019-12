Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: Berauscht von Liebe in Mannheim

DE German Stars - Sarah Connor (39) hat ein Konzert in Mannheim gegeben, das nicht nur ihren Fans, sondern ihr selbst wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das liegt nicht etwa daran, dass etwas schief ging – ganz im Gegenteil. Es ereignete sich ein besonders berührender Moment auf der Bühne.

Sarah, Lisa und Louis

Sarah teilte auf ihrer Instagram-Seite gleich mehrere Bilder des Konzerts, von denen eines besonders hervorsticht: "MANNHEIM, ich bin immer noch berauscht von Euch und nehme ein Stück von Euch mit!!!! DANKE!!!!!! Und DANKE auch an @lukandsimon für die vielen schönen Erinnerungsfotos und natürlich GLÜCKWUNSCH an das frisch verlobte Paar Lisa & Louis!" Auf einem Foto sind nämlich zwei junge Menschen zu sehen – Louis kniet vor seiner Lisa, die ihr Gesicht in den Händen vergraben hat, da sie ihr Glück gar nicht fassen kann. Louis stellt ihr nämlich die Frage aller Fragen. Natürlich hat sie Ja gesagt.

Die schönste Zeit überhaupt

Nicht nur Sarah Connor zeigte sich berührt von diesem Moment. Auch die Konzertbesucher waren begeistert. Auf Instagram sammeln sich die begeisterten Kommentare von Sarahs Fans. Eine junge Frau zeigte sich besonders überschwänglich, indem sie schrieb: "Danke Sarah! Diese ganze 'Herz Kraft Werke'-Tour hat mir mal wieder gezeigt, wie sehr du uns liebst! Diese ganze Arbeit und Mühe von Dir und deiner Crew, einfach unfassbar, mega schön! Das zeigt mal wieder was 'Herz Kraft Werke' sind ...

Ich bin so dankbar, dass du uns wieder so viele Stunden zum Lachen, weinen und feiern bereitet hast, ich werde das alles niemals vergessen, denn das war die schönste Zeit meines Lebens. Danke für die tollen Konzerte und einfach für alles was du uns gegeben hast in den letzten Jahren. Karten sind schon angekommen für nächstes Jahr, wenn alles gut geht, und ich gesund werde, sehen wir uns! Bitte drück die Daumen! Dann wird die erste Reihe immer gerockt. Bis zum nächstes Jahr! Wir vermissen dich schon jetzt, einfach so unfassbar doll. Unvorstellbar dich jetzt so lange nicht zu sehen. Wir lieben dich!"