Sara Kulka: “Ich bin gerade ein wandelndes, emotionales, impulsives Etwas”

DE German Stars - Sara Kulka (30) gibt auf Instagram gern Einblicke in ihr Privatleben und lässt ihre Fans regelmäßig teilhaben an ihrem Alltag als Zweifach-Mama. Doch mit ihrem letzten Social-Media-Posting stiftete die ehemalige 'GNTM'-Kandidatin für Verwirrung.

"In meinem Leben verdreht sich gerade alles"

Zu einem Selfie von sich schrieb sie "Aber jetzt darf das Herz mehr Mut haben" und ergänzte die Hashtags "Entscheidung", "Veränderung", "Angst", "Nachdenklich", "Zukunft" und "Es wird Zeit". In ihrer Instagram-Story gab das Model weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt: "Bei mir lief heute alles drunter und drüber. Ich bin gerade ein wandelndes, emotionales, impulsives Etwas. In meinem Leben verdreht sich gerade alles und ich weiß nicht, ob rechts oder links oder geradeaus – oder doch rückwärts. Also vorwärts sollte es definitiv gehen – nur die Richtung muss ich endlich mal entscheiden."

Ist Sara Kulka vielleicht verliebt?

Was genau es mit diesem emotionalen Posting auf sich hat, verriet Sara allerdings nicht. Auf die Frage eines Fans, ob sie verliebt sei, erklärte sie lediglich: "Wie kommt ihr alle darauf? Ich bin verliebt in das Leben und die Gefühle, die das Leben bringt. Auch mit den Auf und Abs – ich nehme es immer mehr an."

Vielleicht spielte Sara Kulka mit ihrem Instagram-Posting aber auch auf ihre Panikattacken an, unter denen sie seit rund einem halben Jahr leidet. Erst kürzlich berichtete sie in einem RTL-Interview, wie sehr diese ihr Leben beeinträchtigen. Was die Hashtags "Entscheidung", "Veränderung" und "Zukunft" für Sara Kulka jetzt aber bedeuten, darüber können wir vorerst nur spekulieren.