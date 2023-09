Allgemein | STAR NEWS

Sara Kulka “fehlen drei Jahre”: Ihr Kampf gegen Depressionen und Alkohlprobleme

DE Deutsche Promis - Sara Kulka (33) wurde einst als GNTM-Teilnehmerin und echte Frohnatur bekannt, aber das Model hat seither ein tiefes Tal durchschritten. Die Influencerin kämpfte mit Alkoholsucht und Depressionen, aber sie hat es geschafft und ist wieder gesund.

Sara Kulka hat viel verpasst

Nachdem sie lange Zeit mental “weg” gewesen sei, konnte sie nun auf Instagram verkünden: “Ich bin wieder da, und das nicht nur körperlich.“ Aber die Bilanz der letzten Jahre ist nicht einfach: “Mir fehlen drei Jahre. Gefühlt habe ich diese drei Jahre meines Lebens verpasst, die mit die wichtigsten Jahre in der Kindheit meiner Kinder waren“, erklärt Sara. “Die Depressionen haben mir diese Zeit genommen. Sie haben viel von mir gefordert.“ Obwohl sie bei ihrer Familie war, also körperlich anwesend, habe sie sehr viel verpasst.

Sara möchte Vorbild sein

“Es macht mich traurig, Bilder von meinen Kindern aus dieser Zeit zu sehen und festzustellen, dass ich mich an keine der Situationen bewusst erinnern kann oder sie als besonders schön wahrgenommen habe“, schrieb sie. Diese schlimme Zeit verschwimmt in ihrer Erinnerung: “Oft waren andere Menschen da, um mir mit den Kindern zu helfen, oft war der TV an, oft habe ich andere Kinder zum Spielen geholt, oft lag ich einfach nur im Bett.“ Jetzt gehe es ihr endlich besser, atmete die gebürtige Polin, deren Kinder inzwischen 6 und 9 Jahre alt sind, auf. Und sie macht sich daran, bewusste Entscheidung zu treffen, bei denen sie auch an deren Weltbild denkt. Kürzlich postete sie Fotos von sich, auf denen auch Dehnungsstreifen und eine Kaiserschnittnarbe zu sehen sind. “Das alles gehört zu mir. Ich bin eine Frau, ich bin Mutter von zwei Töchtern und möchte ihnen dahingehend ein Vorbild sein und keine falschen Körperbilder vermitteln. Sie sollen es besser haben, als ich es damals hatte“, sagte Sara Kulka zu ‘Stylebook’, und man kann ihr nur wünschen, dass es ihr weiterhin so gut geht wie jetzt.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress