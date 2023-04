Allgemein | STAR NEWS

Alkoholabsturz: Das passiert nie wider, schwört Sara Kulka

DE Deutsche Promis - Sara Kulka (32) macht sich große Vorwürfe, denn als Mutter von zwei Kindern im Alter von 9 und 6 Jahren fühlte sie sich nach einem alkoholisierten Totalabsturz, der für sie in einer Klinik endete, nicht gerade als gutes Vorbild. Das gestand das Model, das einst als ‘GNTM’-Kandidatin bekannt wurde, auf Instagram.

Sara Kulka schwört dem Alkohol ab

Der Vorfall, für den sie sich so schämt, liegt bereits über zwei Jahre zurück und bewegte sie vor einem Jahr dazu, auf Instagram zu erklären, dass sie nie wieder trinken wolle. Jetzt brachte Sara den Mut auf, über den Vorfall zu schreiben, der sie zu dem Abstinenzschwur führte: “Nie wieder möchte ich so aussehen und in diesem Zustand sein“, klagte das Model auf Instagram. “Ich bin kein Mensch für halbe Sachen, deswegen habe ich mir geschworen, nie wieder einen Tropfen von diesem Zeug in meinen Körper und mein Gehirn zu lassen.“ Einmal stürzte sie besonders arg ab: “Meinen schlimmsten Fehler habe ich begangen, als ich betrunken war und am nächsten Morgen in der Klinik aufgewacht bin.“ Das soll ihr nie wieder passieren, schwört sie.

Immer wieder psychische Probleme

Sara geht offen damit um, dass es um ihre mentale Gesundheit nicht immer gut bestellt ist. Panikattacken und Depressionen machten ihr immer wieder zu schaffen, als Jugendliche war sie zudem drogenabhängig. Im Juni 2021 ließ sie sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen: “Mir haben weder meine Antidepressiva geholfen, die ich genommen habe über ein halbes Jahr, noch die Gespräche einmal die Woche mit dem Psychologen. Ich wusste, ich muss was tun. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder“, sagte sie danach gegenüber ‘vip.de’. Im Laufe der Jahre hat sie gelernt, besser auf sich achtzugeben; so erklärte sie ihren Follower*innen im Januar, dass sie sich ausgelaugt fühlte, nachdem die ganze Familie Grippe gehabt hatte: “Ja, ich war am Ende mit meinen Kräften und mein Optimismus fehlte mir auch. Allerdings war ich psychisch relativ stabil, auch wenn sich mein körperlicher Zustand immer sehr auf meinen mentalen auswirkt”, schrieb sie auf Instagram. Jetzt ist Sara Kulka hoffentlich auf dem Weg zum inneren Gleichgewicht.

