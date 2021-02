Allgemein | STAR NEWS

Sara Kulka: Ehrliche Worte über Panikattacken und Depressionen

DE Deutsche Promis - Sara Kulka (30) nutzt ihre Bekanntheit schon länger, um über psychische Probleme aufzuklären. Am Montag (1. Februar) postete sie ein Video auf Instagram, in dem sie schonungslos ehrlich über ihre eigenen Depressionen und Suizidgedanken berichtet, um anderen Mut zu machen und sie dazu zu bewegen, sich Hilfe zu holen.

Nachts kamen die Panikattacken

Bei 'Germany’s Text Topmodel' kam sie groß raus, wurde Fünfte und war fortan nicht nur gelegentlich als Model zu sehen, sondern trat auch im Fernsehen als Schauspielerin und im Reality-TV auf. Zwei Töchter im Alter von vier und sechs Jahren halten Sara zusätzlich auf Trab. Doch was nach außen glanzvoll und erfolgreich wirken mag, verdeckt manchmal auch eine traurigere Geschichte. Ihren knapp 250.000 Followern gestand Sara, dass sie schon länger unter Panikattacken leidet und dass ihre Depressionen so schlimm wurden, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Ihren Tod hatte sie bereits geplant und ihre Gedanken kreisten zusehends um nichts anders: "Kurz nach Silvester habe ich den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf gekriegt: 'Ich muss mich jetzt umbringen'", sagte sie in ihrem Video. "Ich habe überlegt, die Polizei anzurufen, den Krankenwagen, damit sie mich einsperren." Das tat sie nicht, aber sie rief eine Freundin an, die sie in ihrer extremen Notlage besänftigte.

Sara Kulka will aufklären und Mut machen

Unterstützt von dieser Freundin bat sie den Vater der Kinder, sich um deren Betreuung zu kümmern und ließ sich in eine Klinik fahren. Dort habe sie die Hilfe bekommen, die sie so dringend benötigte. "Ich habe Tabletten verschrieben bekommen, also Antidepressiva, damit ich wieder Lebensmotivation habe", berichtet Sara. Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Menschen in einer ähnlichen Situation klarmachen, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, sondern sich anderen anzuvertrauen und professionelle Hilfe zuzulassen. Ihre Follower zollten Sara Kulka jede Menge Respekt und Bewunderung für ihre Offenheit und schrieben ihr, was für eine tolle Frau und Mutter sie ist.