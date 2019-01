Allgemein | STAR NEWS

Sandra Bullock: Netflix als neues Zuhause

Sandra Bullock (54) macht weiter bei Netflix.

Die Darstellerin erregte Aufsehen mit ihrem Film ‘Bird Box’, der auf dem Streaming-Service zur Verfügung gestellt wurde. Die Arbeit mit dem Internetgiganten hat Sandra so gut gefallen, dass sie gleich weitermacht: Laut ‘Variety’ wird sie gemeinsam mit Vertigo Entertainment das Science-Fiction-Werk ‘Reborn’ produzieren, eine Comic-Buch-Verfilmung, die von Chris McKay inszeniert werden soll. Der Stoff handelt von einer älteren Frau, die in einem Krankenhaus in New York City stirbt. Nachdem sie ihre sterbliche Hülle verlassen hat, findet sie sich in einem Jenseits namens Adystria wieder, in dem das Gute einen ewigen Krieg gegen das Böse führt. Davon will sich die Frau aber nicht ablenken lassen, denn sie hat es sich zum Ziel gemacht, ihren Ehemann im Jenseits zu finden – ganz ähnlich wie Robin Williams in dem Melodram ‘Hinter dem Horizont’. Das Drehbuch für den neuen Film stammt von Mark Millar und Greg Capullo. Regisseur Chris McKay hatte zuvor für ‘LEGO Batman Movie’ verantwortlich gezeichnet.

Die Vorlage stammt von Millarworld, einem Verleger für Comicbücher. Netflix hatte sich die Rechte an deren Erfindungen 2017 gesichert und angekündigt, eine ganze Reihe von Produktionen zu entwickeln, die auf den Storys des Verlages beruhen sollen. Eine Besetzung für ‘Reborn’ steht allerdings noch nicht fest. Ob Sandra Bullock vor der Kamera zu sehen sein wird?

© Cover Media