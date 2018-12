Allgemein | STAR NEWS

Sandra Bullock: “Ich bin eine überfürsorgliche Mutter”

Sandra Bullock (54) bewacht ihre Schützlinge mit Adleraugen.

Die Schauspielerin ('Bird Box') ist glückliche Mutter zweier Adoptivkinder mit afroamerikanischen Wurzeln. Zur Erinnerung: 2010 adoptierte Sandra ihren Sohn Louis (8), 2015 wurde ihre Tochter Laila (6) Teil der kleinen Familie. Seitdem sind die beiden absoluter Mittelpunkt ihres Lebens, wie die 54-Jährige in Interviews immer wieder betont.

"Ich bin eine überfürsorgliche Mutter", gesteht Sandra jetzt gegenüber 'The Daily Telegraph'. Dabei sei es dem Hollywoodstar besonders wichtig, seine beiden Kinder über deren Herkunft aufzuklären: "Ich musste ein paar Gespräche mit ihnen über ihre Hautfarbe führen, wie es auch Millionen anderer Eltern mit ihren Kindern tun. Wir haben also wirklich viele Gespräche, die nicht immer einfach sind."

Wie wichtig der deutsch-amerikanischen Schauspielerin ihre kleinen Racker sind, verriet sie bereits in der U.S. 'Today'-Show im Juni dieses Jahres. Sandra Bullocks unmissverständliches Statement in der Sendung: "Ich will für Louis und Laila in jedem Moment da sein. Es fällt mir schwerer, sie alleine zu lassen, als es ihnen fällt, mich gehen zu lassen. Aber für sie arbeite ich jetzt weniger. Meine Prioritäten sind meine Kinder, meine Kinder, meine Kinder, meine Familie, meine Familie. Das ist alles."

