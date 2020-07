Allgemein | STAR NEWS

Samy Deluxe: Was ist jetzt noch wichtig?

DE German Stars - Samy Deluxe (42) zieht wie jeder andere Künstler auch Inspiration aus Herausforderungen der aktuellen Zeit. Die wird indes bestimmt vom Coronavirus, das seit Monaten grassiert und auch das Schaffen von Samy beeinflusst hat.

Weniger als sonst

Während sich viele Künstler in die Arbeit gestürzt und neue Texte geschrieben haben, fiel es dem Hamburger Rapper schwer, sich an die Tastatur zu setzen und einprägsame Texte auf die Tasten zu klappern. Im Gespräch mit der 'Deutschen Presse-Agentur' gesteht er, dass er seit Beginn der Ausgangssperre kaum etwas zu Papier gebracht habe – aus gutem Grund: "Irgendwie wirkte jedes Thema, das vorher wichtig war, nicht mehr so richtig wichtig. Da habe ich nicht mehr so viel geschrieben wie sonst." Stattdessen habe er sich auf instrumentale Stücke konzentriert, von denen er zwischen 20 und 30 habe fertig stellen können. Lediglich vier davon habe er mit Text versehen: "Das ist für mich nicht so eine hohe Quote."

Samy Deluxe kann sich mit Farben ausleben

Hat das Virus sogar zu einer Lebens- oder Sinnkrise geführt? Kreativ habe Corona es für Samy zumindest nicht einfach gemacht, wie er frei zugibt: "Alles, was dieses Jahr an Stillstand des Systems mitgebracht hat, hat bei mir dazu geführt, dass ich temporär sehr uninspiriert war und überhaupt nicht wusste, wofür ich überhaupt Kunst schaffen soll." Samy Deluxe hat aber noch ein anderes künstlerisches Ventil als nur die Musik. So malt er auch, und hat sich während der letzten Monate damit beschäftigt halten können: "Ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit - aber auch wetterbedingt - mehr gemalt als in den Monaten zuvor. Aber das ist bei mir immer im Sommer so." Es war also nicht alles schlecht. Samy Deluxe kann gar nicht anders als produktiv zu sein.