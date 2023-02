Allgemein | STAR NEWS

Ryan Reynolds und Blake Lively: Das vierte Kind ist da

DE Showbiz - Jetzt sind sie also zu sechst: Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) haben ihr viertes Kind bekommen. Die frohe Kunde kam per Social Media.

Foto ohne Babybauch

Allerdings hatte das Promi-Paar nichts darüber verlauten lassen. Einzig die Tatsache, dass die Amerikanerin im Foto mit Gatten und Schwiegermama keinen Babybauch mehr hatte, ließ darauf schließen, dass Baby Nummer vier auf die Welt kam. Und so weiß die Welt auch nicht, ob es ein Mädchen oder Junge ist und wie der Nachwuchs überhaupt heißt. Im September hatte die vierfache Mutter Bilder von ihrer Schwangerschaft veröffentlicht. Gezwungenermaßen, denn Paparazzi hatten ihr Haus belagert, da sie Wind von der Sache bekommen hatten. "Hier sind die Fotos von meiner Schwangerschaft", schrieb Blake ein wenig genervt zu den Bildern – in der Hoffnung, dass die Fotograf*innen sie und ihre Familie endlich in Ruhe ließen. Das Paar tut alles, um seine Kids von den Paparazzi abzuschirmen.

Ryan Reynolds und Blake Lively sind auf Mädchen eingestellt

Jetzt kann man noch Wetten abschließen, ob tatsächlich ein viertes Mädchen den Promi-Haushalt bereichert. Ryan Reynolds und Blake Lively haben bereits die achtjährige James, die sechsjährige Inez und die dreijährige Betty. Wenn es nach dem Papa geht, wäre ihm weiblicher Nachwuchs lieber. "Ich bin doch selbst so eine Glucke", gestand der Kanadier in der Show von Jimmy Fallon. "Ich kenne mich jetzt mit Mädchen aus. Ich bin ein Mädchen-Papa. Daran bin ich gewöhnt und darauf bin ich vorbereitet." Er bestand darauf, dass sie noch nie gewusst haben, welches Geschlecht ihr Kind haben wird, sie hätten sich immer überraschen lassen. So oder so – im Haus von Blake Lively und Ryan Reynolds geht es jetzt noch runder, bei vier Kindern unter neun Jahren!

