Großzügig: Ryan Reynolds und Blake Lively unterstützen Babys in Not

DE Showbiz - Das Hollywood-Paar Ryan Reynolds (46) und Blake Lively (35) sieht die Folgen der explodierenden Kosten für Familien mit wenig Einkommen und wollen helfen. So unterstützen beide jetzt eine Tafel in Vancouver, der Heimatstadt des Schauspielers ('Deadpool').

Nahrung für Babys

Die beiden fordern auf, die Greater Vancouver Food Bank zu unterstützen, die Eltern mit Babynahrung versorgen will. "In dieser Weihnachtszeit werden @vancityreynolds und @blakelively Ihre Spenden bis zu 25.000 Dollar (17.300 Euro) verdoppeln, um unser Ernährungsprogramm Baby Steps zu unterstützen", twitterten Vertreter*innen der Lebensmittelbank. "Bitte schließen Sie sich ihnen an und helfen Sie unseren Babys, die Milch, Windeln und Babynahrung benötigen." Das Baby-Steps-Programm zielt darauf ab, Kleinkinder bis zu zwei Jahren mit dem Nötigen zu versorgen. Der prominente Helfer machte dann auch noch auf seinem Twitter-Account Werbung für die Aktion. "Blake und ich sind begeistert, @vanfoodbank zu unterstützen. Es gibt so viele Babys, deren Grundbedürfnisse im Moment nicht erfüllt werden. Wenn Sie spenden, werden wir den Betrag verdoppeln."

Ryan Reynolds und Blake Lively zeigen ein Herz für Flüchtlinge

Ryan Reynolds und Blake Lively sind sowieso schon gut darin, auf diese Weise Geld für gute Zwecke zu sammeln. Mit dem Versprechen, dass sie genauso viel spenden wie andere sorgen sie dafür, dass sich die Kassen von Hilfsorganisationen füllen. Schon im März waren sie damit erfolgreich. Damals ging es um Menschen, die aus der Ukraine vor den russischen Angriffen flüchten mussten. "Innerhalb von 48 Stunden waren unzählige Ukrainer*innen gezwungen, aus ihrer Heimat in die Nachbarländer zu fliehen. Sie brauchen Schutz", machte Ryan Reynolds damals auf die Not der Leute aufmerksam und öffnete zusammen mit seiner Frau die Familien-Brieftasche: "Wenn Sie spenden, verdoppeln wir Ihre Spende auf bis zu 1.000.000 Dollar (940.000 Euro), so dass sich die Unterstützung verdoppelt." Gesagt, getan, Ryan Reynolds und Blake Lively hoffen nun, dass ihn dieser Coup nun auch mit der Babynahrung gelingt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com