Allgemein | STAR NEWS

Ryan Reynolds: Übernahme von Fußballverein abgesegnet

DE Showbiz - Ryan Reynolds (44) erfüllt sich einen Traum. Der 'Deadpool'-Star arbeitet zurzeit gemeinsam mit seinem Kollegen Rob McElhenney (43, 'Lost') daran, den walisischen Fußballverein Wrexham A.F.C. zu übernehmen.

Die Fans stimmen zu

Am Montag (16. November) kamen die beiden Schauspieler ihrem Ziel ein wenig näher. Vereinssprecher verkündeten, dass die Mitglieder des Wrexham Supporters Trust (WST), die zurzeit als Eigentümer des Vereins in der fünften englischen Liga fungieren, mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt hatten, die Übernahme zu genehmigen. Jetzt kommt es auf das endgültige Angebot an, dass die beiden Stars den Besitzern machen, sowie auf die Zustimmung der zuständigen Verwaltungsorgane, wie der englischen Football Association.

Ryan Reynolds wirbt für Trailer

Auf der Website des Vereins hieß es: "Vorbehaltlich der endgültigen Vereinbarung, der Liga und der Bestätigung der FA wird die RR McReynolds Company, LLC zu 100% die Wrexham Football Club Limited vom WST übernehmen. In einem Video auf Twitter machte Ryan Reynolds derweil Werbung für den Anhänger-Hersteller Ifor Williams Trailers — dem Sponsor seines Fußballvereins.

Ryan und Rob haben große Pläne mit dem Club, wie sie vor Kurzem der BBC verrieten: "Dies ist der drittälteste Verein auf diesem Planeten und wir können uns nicht vorstellen, dass das nicht von globalem Interesse ist. Wir wollen, dass Wrexham zu einer globalen Macht wird." Man wolle auf jeden Fall das Stadion erhalten und auch die Management-Strukturen bewahren. Vor allem aber wolle man die "besten Spieler" kaufen, damit der Lokalrivale Chester F.C. bei eventuellen Derbys (Chester spielt in der sechsten Liga) künftig immer das Nachsehen hat. Da kann man Rob McElhenney und Ryan Reynolds nur alles gute wünschen!