Ryan Reynolds: Einmal darf es noch romantisch werden

Ryan Reynolds (42) sagt noch einmal "Ja".

Der Darsteller stand 2009 mit Sandra Bullock (54) für die romantische Komödie ‘Selbst ist die Braut’ vor der Kamera. Seitdem hat sich in seiner Karriere viel getan, und Ryan ist mittlerweile ein gefeierter, beliebter Actionstar. Nun möchte er die beiden Genres der Romanze und des Actionfilms miteinander verbinden, indem er sich wieder mit den Produzenten hinter ‘Selbst ist die Braut’ zusammentut. Wie ‘Deadline’ berichtet, hat sich Ryan für ein Projekt namens ‘Shotgun Wedding’ verpflichtet, eine temporeiche Komödie, die sich um ein junges Paar dreht, dessen Reise zur exotischen Traumhochzeit von Gangstern gestört wird.

Auf dem Regiestuhl wird dabei Jason Moore sitzen, der bereits für ‘Pitch Perfect’ verantwortlich zeichnete. Ryan Reynolds wird den Streifen gemeinsam mit Lionsgate und Mandeville Films produzieren. In einem Statement zeigt sich Ryan glücklich über sein neues Projekt: "Ich habe seit ‘Selbst ist die Braut’ keine romantische Komödie mehr gedreht, aber ich habe mich einfach in ‘Shotgun Wedding’ verliebt. Das Drehbuch ist so erfrischend und überraschend. Ich kann gar nicht abwarten, es mit dem Team zum Leben zu erwecken."

Vertreter von Mandeville Films freuen sich, nach 2009 zum zweiten Mal mit dem beliebten Schauspieler arbeiten zu können: "Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, noch einmal mit Ryan was zu machen. Es ist sehr selten, dass ein Schauspieler alles machen kann, und wir freuen uns sehr, dass wir den richtigen Film für ihn und für uns alle gefunden haben. Es ist toll, mit dem talentierten Jason Moore und unseren Partnern bei Lionsgate arbeiten zu können."

Ein Kinostart steht noch nicht fest.

© Cover Media