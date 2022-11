Allgemein | STAR NEWS

Ryan Reynolds: Beinahe hätte es einen ‚Deadpool‘- Weihnachtsfilm gegeben

DE Showbiz - Das wäre doch was gewesen: Ryan Reynolds (46) plauderte aus, dass er vor Jahren eigentlich einen Weihnachtsfilm mit seiner Deadpool-Figur plante, aber dann war das Filmstudio noch nicht so weit.

Tanzender Antiheld

Der Kanadier sprach über diese besondere Weihnachtsvision mit dem Magazin 'Big Issue'. "Ich würde liebend gerne eine Song- und Tanznummer in einem 'Deadpool'-Film sehen", bekannte der Star. "Vor vier Jahren schrieben Rhett Reese, Paul Wernick und ich einen Weihnachtsfilm mit Deadpool in der Hauptrolle. Aber er ging in den Wirren der Übernahme von Fox durch Disney unter und wurde nie realisiert." Aber man sollte als Fan die Hoffnung nie aufgeben. "Vielleicht kommen wir eines Tages dazu, diesen Film zu machen. Es ist kein Musical, aber es ist ein kompletter Deadpool-Weihnachtsfilm. Also eines Tages."

Ryan Reynolds steht mit Hugh Jackman vor der Kamera

Aber immerhin können sich die Fans darauf freuen, dass in dem dritten 'Deadpool'-Film, der im November 2024 erschienen wird, Ryan Reynolds' Held tatsächlich auf Wolverine trifft. Wie sie es schaffen, Hugh Jackman als Wolverine wieder auferstehen zu lassen, ist noch nicht bekannt, aber dass es ein großer Spaß wird, steht schon fest. Beide Hollywoodstars geben in Videos immer vor, sich eigentlich nicht zu mögen. So machte sich der dreifache Vater auch "Sorgen", dass seine aktuelle Rolle in dem Weihnachtsfilm 'Spirited' von dem Australier verspottet wird. "Ich bin mir sicher, dass sich Hugh vor Lachen biegen wird", meinte er gegenüber 'Stellar'. Aber zumindest sieht man hier Ryan Reynolds tanzen, wenn einem das schon bei 'Deadpool' verwehrt worden ist.

