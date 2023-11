Allgemein | STAR NEWS

Russell Brand: Polizei bestätigt Befragung des Comedians

DE Showbiz - Russell Brand (48) wird von mehreren Frauen beschuldigt, sich sexuell übergriffig gegen sie verhalten zu haben. Solche Beschuldigungen haben ein rechtliches Nachspiel und so dürfte es niemanden verwundern, dass der Schauspieler ('Männertrip") nun auch von der Polizei befragt wurde.

“Die Ermittlungen dauern an”

Die 'Times', die als erste über die Anschuldigungen berichtete, gab unlängst bekannt, dass der Star in einer Londoner Polizeistation gesichtet wurde und nun bestätigten die Behörden, ohne allerdings den Namen zu nennen, diese Geschichte. "Ein Mann in den 40ern hat am Donnerstag, den 16. November 2023, eine Polizeistation im Süden Londons aufgesucht", erklärte ein Sprecher.

"Er wurde von den Ermittlern in Bezug auf drei länger zurückliegende Sexualstraftaten unter Vorbehalt befragt. Die Ermittlungen dauern an." Im September hatte die Polizei verkündet, sie werde den Vorwürfen "länger zurückliegender" Sexualstraftaten gegen den Darsteller nachgehen und forderte alle diejenigen auf, sich zu melden, die glauben, Opfer geworden zu sein.

Russell Brand bestreitet sämtliche Anschuldigungen

Die Anschuldigungen gegen Russell Brand wurden durch eine Untersuchung der 'Sunday Times' und einer Dokumentation des britischen Senders Channel 4 bekannt. Hier beschuldigten vier Frauen den Briten sexueller Vergehen, die zwischen 2006 und 2013 stattgefunden hätten. Russell Brand selbst hatte schon im Vorfeld der Ausstrahlung sämtliche Anschuldigungen abgestritten, seine Beziehungen seien "absolut immer einvernehmlich" gewesen. Nach Bekanntgabe der Vorwürfe kündigten die BBC und die Produktionsfirma Endemol eigene Untersuchungen gegen ihren ehemalig Beschäftigten an. Die BBC erklärte in der vergangenen Woche, dass es fünf Beschwerden gegen Russell Brand geben würde, die aus der Zeit herrührten, als er von 2006 und 2008 eine Radiosendung für sie moderierte.

Bild: INFphoto.com