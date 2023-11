Allgemein | STAR NEWS

Mehr Ärger für Russell Brand: Neue Anschuldigungen aus den USA

DE Showbiz - Russell Brand (48), der in einer britischen Dokumentation von vier Frauen beschuldigt wurde, sich unangemessen verhalten und sie zu Sex gezwungen zu haben, droht nun in den USA ein Gerichtsverfahren.

Russell Brand soll sich "offen vor allen am Set" entblößt haben

Eine Frau hat in New York Klage eingereicht und den Schauspieler ('Männertrip') beschuldigt, dass er sich am 7. Juli 2010 in der Öffentlichkeit entblößt und sie später am selben Tag in einer Toilette zum Oralsex gezwungen haben, während "ein Mitglied des Produktionsteams die Tür von außen bewachte." Dies sei während der Dreharbeiten zu der Komödie 'Arthur' passiert, in der der Brite die Titelfigur spielte. Die Klägerin, die damals als Komparsin gearbeitet hat, verklagt auch Warner Bros. Pictures und andere Unternehmen, die an der Produktion beteiligt waren, denn die Atmosphäre am Set habe dieses Verhalten begünstigt. Ihrer Meinung nach konnte es sich der Darsteller leisten, sich "offen vor allen am Set" zu entblößen und sie dabei anzustarren. Später sei er ihr auf die Toilette gefolgt und es sei zu dem sexuellen Übergriff gekommen.

"Wenn ich etwas gesagt hätte, was wäre dann passiert?

Die Frau hat nach dem Vorfall nichts gesagt, denn für sie stand fest, dass nichts passieren würde, wie sie der 'Sunday Times' erzählte. "Wenn ich etwas gesagt hätte, was wäre dann passiert? Hätten sie Russell Brand gefeuert oder mich?" So habe sie den Mund gehalten, auch wenn sie sehr gelitten habe. "Ich fühlte mich benutzt und missbraucht. Ekelhaft ist das einzige Wort. Ich hatte das Gefühl, dass ich benutzt wurde, dass ich nur ein Objekt für seine momentane Erregung war." Sie bleibe anonym, da sie immer noch als Schauspielerin arbeitet und Belästigungen durch Fans des einstigen Komikers befürchtet. De dessen YouTube-Kanal, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, wird von mehr als sechs Millionen Menschen abonniert. Russell Brand hat die Beschuldigungen zu seinem Verhalten in der Vergangenheit stets vehement abgestritten, zu der aktuellen Klage hat er sich bislang nicht geäußert.

