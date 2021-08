Allgemein | STAR NEWS

Rúrik Gíslason: Das ist sein Beziehungskiller

DE Deutsche Promis - Rúrik Gíslason (33) mag es, wenn alles an der richtigen Stelle ist. Diese persönliche Eigenart plauderte der sympathische Ex-Fußballer in der Show '5 gegen Jauch aus'. Aber so ein Ordnungsfimmel kann auch belastend sein.

Meine Beziehungen gehen so schlecht

Manche Frauen mögen es nämlich nicht, wenn so viel Wert auf Ordnung gelegt wird. "Deswegen gehen meine Beziehungen immer so schlecht. Ich sortiere immer nur", gestand der Isländer. Einzelheiten wollte der 'Let's Dance'-Sieger dann aber nicht verraten. Denn natürlich wollen die Menschen jetzt wissen, ob Valentina Phase (26) das Sortiergehabe Schwierigkeiten bereite. Denn die 'GZSZ'-Darstellerin wird als neue Freundin des ehemaligen Profisportlers gehandelt.

Rúrik Gíslason macht es richtig

Angeblich sah man die beiden, die sich bei den Dreharbeiten zu 'Let's Dance' kennengelernt haben, auf Mykonos turteln. Aber da hält sich der Frauenschwarm bedeckt, auch wenn er vor wenigen Wochen keine Probleme hatte, auf die scheinbare Beziehung von RTL angesprochen zu werden: "Aber wenn das mein neues Leben ist, dann muss ich mich einfach daran gewöhnen. Ich habe immer gesagt, wenn Leute sich dafür interessieren, was ich mache, dann habe ich etwas richtig gemacht." Schön abgeblockt, Rúrik Gíslason, wie es sich für einen Fußballer gehört und der Ordnungsfimmel wird die Frauen sicherlich nicht davon abhalten, weiterhin für den Isländer zu schwärmen.

Bild: Uwe Anspach/picture-alliance/Cover Images