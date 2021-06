Allgemein | STAR NEWS

Rúrik Gíslason: “Alles richtig gemacht”

DE Deutsche Promis - Es ist das Gerücht des Sommers: Nach seiner Teilnahme bei 'Let's Dance', mit der sich Rúrik Gíslason nicht nur zum Sieg sondern auch in die Herzen der Zuschauer tanzte, soll der einstige Fußballprofi gemeinsam mit Valentina Pahde (26) in den Griechenland-Urlaub geflogen sein.

Wohin zieht Rúrik Gíslason?

Auf Mykonos wurden die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und der Isländer laut 'Bild' mehrfach zusammen gesehen. Fotografen interessieren sich nach seinem 'Let's Dance'-Sieg natürlich brennend für Rúrik, doch stimmt es wirklich, dass er gemeinsam mit der blonden Schönheit ins Urlaubsparadies reiste? 'RTL.de' wollte dem Sonnyboy auf den Zahn fühlen, fragte am Rande der Dreharbeiten für ein 'Grill den Henssler'-Sommerspecial nach. Doch die Journalisten bissen bei Rúrik Gíslason auf Granit: "Ich habe mich entschieden, zu meinem privaten Leben nichts auszusagen. Da habe ich keine Informationen." Auch zu seinen Umzugsplänen wollte er sich nicht weiter äußern. Während es bislang immer geheißen hatte, er habe Köln ins Auge gefasst, ist er jetzt plötzlich unentschlossen. Valentina Pahde wohnt übrigens in Berlin.

Ein neues Leben wartet

Während sowohl Valentina als auch Rúrik sich zu ihrem vermeintlichen Beziehungsstatus weiterhin ausschweigen, so lässt sich eines doch mit Sicherheit sagen: Für den Isländer ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Medien interessieren sich brennend für den blonden Sportler: Wo er auftaucht, klicken die Kameras. Der neue Star nimmt das gelassen, wie er RTL verrät: "Ich habe das zum Glück nicht so sehr bemerkt, aber wenn das mein neues Leben ist, dann muss ich mich daran gewöhnen." Er kann aber das Positives daran sehen: "Wenn es Leute interessiert, was ich mache, dann habe ich etwas richtig gemacht." Es scheint also, als mache Rúrik Gíslason zurzeit alles richtig.

Bild: Uwe Anspach/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel