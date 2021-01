Allgemein | STAR NEWS

Runter vom Sofa: Dolly Parton und Shawn Mendes bringen uns in Bewegung

DE Showbiz - Dolly Parton (75) und Shawn Mendes (22) gehören zu den prominenten Stimmen, die den Nutzern von Apple Fitness Lust auf einen Spaziergang machen sollen. Bewegung ist gesund und stärkt das Immunsystem ebenso wie das seelische Gleichgewicht – in Zeiten von Corona besonders wichtig. Die Audio-Serie 'Time to Walk' bietet Celebrities als Begleiter an.

Dolly Parton hat beim Gehen die besten Ideen

Country-Legende Dolly Parton möchte andere von den Vorzügen des Spazierengehens überzeugen, weil sie selbst ein Fan ist. "Ich bin immer gern gelaufen, schon seit ich ein Kind in den Smoky Mountains war", erklärte Dolly in einer Apple-Presseerklärung. "Ich denke, es ist wichtig, rauszugehen und uns zu bewegen, wann immer es in dieser Zeit möglich ist. Beim Gehen kann ich am besten nachdenken. Und während viele von uns sich derzeit etwas eingesperrt fühlen, hoffe ich, dass viele mit mir eine Reise in die Vergangenheit machen und wir uns beim gemeinsamen Spaziergehen etwas freier fühlen können."

Shawn Mendes finden Spaziergänge beruhigend

"Spazierengehen ist eine tolle Sache, um den Kopf freizubekommen", schwärmt Sänger Shawn Mendes, der ebenfalls seine Gedanken und Erinnerungen für Apple Fitness aufnahm, um die Zuhörer mit auf einen Spaziergang zu nehmen. "Es ist das Allereinfachste, was du tun kannst, um Körper und Geist zu beruhigen, um nachzudenken und es ruhiger anzugehen. Ich hoffe, viele empfinden dasselbe Gefühl der Ruhe wie ich beim Spazierengehen und sammeln damit ihre eigenen Erfahrungen."

Zusätzlich zu den motivierenden Worten der Stars können die Nutzer von Apple Fitness auch deren eigens zusammengestellte Playlists hören.