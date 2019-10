Allgemein | STAR NEWS

Ruby O. Fee: Das liebt sie besonders an Matthias Schweighöfer

DE German Stars - Im Februar dieses Jahres machten Ruby O. Fee (23, 'Das Geheimnis der Hebamme') und Matthias Schweighöfer (38, '110 Dinge') ihre Liebe mit ihrem gemeinsamen Auftritt auf der Berlinale öffentlich. Während der Filmstar in den letzten Monaten immer wieder mal von seiner Liebsten schwärmte, hielt sich die hübsche Schauspielerin eher zurück.

Ruby O. Fee verzaubert die Begeisterungsfähigkeit von Matthias Schweighöfer

Doch jetzt zieht auch Ruby nach und verrät im 'Bunte'-Interview, welche Eigenschaften sie besonders an ihrem Matthias mag. "Was ich am allermeisten an ihm liebe, ist, wie er sich über einfache Dinge freuen kann - und das ist so schön mit anzusehen", so Ruby. Erst letztens habe es ihm "das schöne Blau des Himmels" angetan. "Seine Begeisterungsfähigkeit finde ich eine besonders schöne Eigenschaft", schwärmt sie.

Keine gemeinsame Wohnung

Auch über den Altersunterschied von 15 Jahren sprach die Schauspielerin und versicherte, dass dieser überhaupt kein Problem darstelle, denn man könne "viel voneinander lernen, was sehr schön ist". Doch obwohl es bestens für die beiden läuft, haben sie nicht vor, zusammenzuziehen. Die beiden Berliner leben nach wie vor in getrennten Wohnungen. "Dass wir zusammenziehen, steht für uns zurzeit überhaupt nicht zur Diskussion", so die Darstellerin. Sie seien "glücklich" und hätten "keinen Druck". Es sei beides schön, "ob wir zwei Wohnungen haben oder eine zusammen", versichert Ruby O. Fee.

