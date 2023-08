Allgemein | STAR NEWS

Liebesleben mit Bandscheibenvorfall: Matthias Schweighöfer plaudert Intimes aus

DE Deutsche Promis - Matthias Schweighöfer (42) ist schwer verliebt in Ruby O. Fee (27) verliebt. Seit vier Jahren ist der Schauspieler ('Oppenheimer') mit seiner Kollegin zusammen und es scheint gut zu klappen, auch, weil das Paar an sich arbeitet.

Paartherapie ist angesagt

Der Star verriet Barbara Schöneberger laut 'Bild' in deren Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau', dass sie eine Paartherapie machen. Das ist in seiner neuen Heimatstadt auch keine Seltenheit. Der Mecklenburger lebt verstärkt in Los Angeles, weil er mittlerweile international Fuß gefaßt hat. Und seine Liebste ist dabei. "Sie ist vielleicht so ein bisschen eingezogen", offenbarte er und legte gleich nach, was so die Themen in der Therapie sein könnte: "Ich bin schon jemand, der klammert. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sehr gerne sein eigenes Ding macht."

Matthias Schweighöfer hatte eine blockierte Hüfte

Seine Gastgeberin wollte dann aber auch mal ans Eingemachte gehen und fragte Matthias Schweighöfer, wie es im Bett läuft. Da musste ihr Gast gestehen, dass er nach einem Bandscheibenvorfall ein bisschen eine Blockade in der Hüfte hätte und machte es auch gleich vor. Aber man muss sich keine Sorgen machen. "Ich habe einen guten Physiotherapeuten. Muskelaufbau und positive Gedanken." So verliebt sei er, dass er auch keine Gedanken an andere Frauen verschwende. Ruby gebe ihm Raum. So etwas sei neu für ihn.

Es läuft also für den deutschen Hollywoodstar, und sollte sein Ego mal mit ihn durchbrennen, hat er noch seine beiden Kinder aus einer früheren Beziehung. Die sind mittlerweile 14 und 9 Jahre alt und halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. "Meinen Kindern habe ich es zu verdanken, dass ich am Boden geblieben bin", befand der zweifache Vater unlängst im 'Playboy'. "Bei meinen Kids brauche ich mir nicht einzubilden, dass ich etwas Besonderes bin. Sie sagen mir sofort frei Schnauze: 'Mann, bist du ekelhaft.' Oder: 'Warum hast du diesen Film nur gemacht? Willst du mich auf den Arm nehmen?'" lachte Matthias Schweighöfer.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images