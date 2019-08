Allgemein | STAR NEWS

Rolle in ‘Will & Grace’: Demi Lovato setzt ihre Schauspielkarriere fort

DE Showbiz - Demi Lovato (27) ist als Schauspielerin bekannt geworden, bevor sie ihr Geld vornehmlich als Sängerin zu verdienen begann. Die brünette Schönheit trat zunächst in der Kinderserie 'Barney & Friends' auf, bevor sie im Disney Channel Berühmtheit erlangte, unter anderem durch den Fernsehfilm 'Camp Rock'.

Demi, Will, Grace

Anschließend wandte sich Demi ihrer Karriere als Musikerin zu. Nach einer Drogen Überdosis im vergangenen Jahr konzentrierte sich die Amerikanerin aber vornehmlich auf sich und ihre mentale Gesundheit, ließ die Musik zunächst pausieren. Ihre Fans dürfen sich jetzt freuen, dass Demi zu ihren Wurzeln zurückkehrt und nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein wird, denn wie in der US-amerikanischen Frühstückssendung 'Today' bekannt gegeben wurde, hat sie für einen Gastauftritt in der beliebten Sitcom 'Will & Grace' unterschrieben.

Zweites Standbein

Demi wird nicht nur in einer, sondern gleich in drei Folgen in der elften und letzten Staffel als Jenny zu sehen sein, wie es heißt. 'Will & Grace' feierte bereits 1998 seine Premiere, bevor sie 2006 ein Ende fand, nur um 2017 für drei weitere Staffeln wiederbelebt zu werden. Die Sitcom dreht sich um Will, einen homosexuellen Anwalt, und dessen beste Freundin und Mitbewohnerin, Grace Adler. Das ist aber nicht Demi Lovatos einziger Auftritt als Schauspielerin, denn darüber hinaus wird die Musikerin noch in Will Ferrells (52) neuer Netflix-Satire 'Eurovision' zu bewundern sein.

