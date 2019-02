Allgemein | STAR NEWS

Rocken wie Dave Grohl: Die Foo Fighters geben Musikunterricht

Egal, ob man sich selbst schon als Gitarrenvirtuose bezeichnet oder noch nie ein Instrument in der Hand gehabt hat, die Foo Fighters ('Monkey Wrench') wollen junge Fans dazu inspirieren, es einfach einmal zu versuchen.

School of Rock

In 30-Minuten-Kursen, die in zehn englischen Städten stattfinden werden, sollen Kids von fünf bis 16 Jahren lernen, wie ihr Idol zu rocken. Die 'Just PLAY'-Workshops werden in Zusammenarbeit mit der Rocksteady Music School veranstaltet, und Dave Grohl beschreibt dem australischen 'Daily Telegraph', wie er seinen Töchtern dabei zusah, wie sie Instrumente lernten. "Als ich meine Kids beim Lernen beobachtet habe, ob es jetzt Singen oder Trommeln war, erinnerte ich mich daran, wie ich in ihrem Alter war. Ich habe Musik gehört und vom Zuhören gelernt." Dies habe ihn inspiriert.

Jedermann ist eingeladen

Scott Monks von der Rocksteady Music School erklärt seine Motivation in einer Pressemeldung: "Wenn wir einem jungen Menschen dabei helfen können, sich einen Tag lang wie ein Rockstar zu fühlen, kann das eine lebenslange Liebe zur Musik anschieben. Die Foo Fighters inspirieren dabei wie kaum eine andere Band. Kommt einfach vorbei, es wird ein unvergesslicher Tag für alle werden." Wer sich am 16. Februar also gerade in England befindet und Ambitionen hat, der neue Dave Grohl zu werden: Hin da!

