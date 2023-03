Allgemein | STAR NEWS

Dave Grohl bittet zum Barbecue: Grillfleisch für 450 Wohnungslose

DE Showbiz - Dass Dave Grohl (54) ein rundum guter Mensch ist, dürfte sich mittlerweile überall herumgesprochen haben. Der Frontmann der Foo Fighters ('Learn To Fly') macht aber nicht nur gute Musik, sondern tut auch oft zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige.

Smoker im Gepäck

Wie zum Beispiel letzte Woche. Wie 'TMZ' erst jetzt berichtet, tauchte der Frontmann der Rockband am 22. Februar kurz vor Mitternacht bei der Hope Mission in der Nähe von Los Angeles auf. Die Hilfsorganisation kümmert sich um Obdachlose und veranstaltete gerade einen Lauf über 350 Meilen, um ihr Projekt zu bewerben und Geld zu sammeln. Dave wollte helfen und hatte eine Übernachtungstasche und einen riesigen Smoker im Schlepptau. Dann grillte der Star 14 Stunden lang unermüdlich, anschließend ließ er das Fleisch für zwei Stunden ruhen. Er hatte für seine Gäste Ribs, Schwein und Rind mit zartem Rauchgeschmack zubereitet.

Dave Grohls Speisung der 500

Auch an Beilagen hatte Dave Grohl gedacht, es gab gleich mehrere Salate — genug für 450 Wohnungslose sowie die 50 Angestellten der Hilfsorganisation. Deren CEO Rowan Vansleve war außer sich vor Begeisterung: "Mitten in unserem Lauf über 350 Meilen, mit dem wir die Obdachlosigkeit beenden wollen, bekommen wir das coolste Video überhaupt von Dave Grohl von den Foo Fighters. Er hat uns nicht nur Glück gewünscht, sondern hat auch für hunderte Menschen mitten in einem der schlimmsten Gewitter gekocht." Dave Grohl ist eben ein Guter — aber das wussten wir ja schon.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com