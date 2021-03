Allgemein | STAR NEWS

Robert Geiss nach Festnahme in Madrid: “Das war Freiheitsberaubung!”

DE Deutsche Promis - Bange Stunden für Robert Geiss (57). Am Sonntag landete der Unternehmer und Reality-Star ('Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie') mit seiner Frau Carmen und den Töchtern am Flughafen in Madrid. Die Familie war zu Dreharbeiten in die Karibik geflogen, war auf der Durchreise nach Monaco.

Ein Vergehen, das längst verjährt ist

Doch als der Glamour-Clan spanischen Boden betrat, schlug die Polizei zu. Nach am Flughafen klickten die Handschellen, Robert landete in Untersuchungshaft. Der Grund wurde erst einen Tag später klar: So soll Robert Geiss vor mehr als 20 Jahren von einem Bootskauf zurückgetreten sein, wie 'Bild' berichtet. Daraufhin war er verklagt worden, jedoch nicht zum Gerichtstermin erschienen. Die Folge: ein Haftbefehl. Der Vorfall hatte sich allerdings schon 1999 ereignet und ist damit verjährt, die Verhaftung rechtswidrig.

Robert Geiss wusste zunächst nicht, was ihm vorgeworfen wurde

Klar, dass Robert Geiss stinksauer ist: "Ich wurde vor Carmen und unseren Töchtern in Handschellen abgeführt!" ärgerte sich der Unternehmer gegenüber 'Bild'. Mehr als 24 Stunden sei er unter schrecklichen Bedingungen festgehalten worden: "Als sei ich ein Schwerverbrecher! Keiner hat mir gesagt, was los ist. Ich war mit bis zu 30 Männern in einer 25 Quadratmeter großen Zelle. Stehend und ohne Wasser!" Mittlerweile ist das Verfahren eingestellt, der fälschlich Angeklagte wieder auf freiem Fuß. "Das war Freiheitsberaubung! Ein Skandal", schimpfte Robert Geiss angesichts der Justiz-Panne.

