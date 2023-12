Allgemein | STAR NEWS

42 Jahre zusammen: Die Geissens verraten ihr Liebesgeheimnis

DE Deutsche Promis - Wo Robert Geiss (59) auftaucht, ist Carmen (59) nie fern. Seit die beiden sich in der Schule kennenlernten und 1981 ein Paar wurden, gehen sie gemeinsam durchs Leben. Carmen fasste im ‘Bild’-Interview zusammen, warum sie seit 30 Jahren verheiratet sind. "Wir haben uns gesucht und gefunden", sagte die Mama der gemeinsamen Töchter Davina (20) und Shania (19). Robert glänzte in der gemeinsamen Doku-Soap 'Die Geissens‘ oft mit flapsigen Sprüchen wie: "Wenn ich sie verlasse, kostet das zu viel Geld, dann werde ich sehr wahrscheinlich überhaupt keinen Helikopter mehr fliegen - also bleiben wir doch bei der Alten," aber im Paar-Interview schlug er nun romantischere Töne an.

Das perfekte Team

"Mir gefiel Carmen vom ersten Moment", schwärmte Robert rückblickend. "Ich fand sie cool." Aber für ihren Zusammenhalt gibt es natürlich noch tiefergehende Gründe: "Wir hatten von Anfang an dieselben Ziele. Wir wollten etwas machen aus unserem Leben. Wir sind beide zielstrebig, akzeptieren niemals ein Nein." Und Carmen bekräftigte: "Alles, was wir besitzen, haben wir uns gemeinsam aufgebaut. Mal hielt ich ihm den Rücken frei, dann er mir. Wir sind ein Team. Wir sind auch niemals neidisch aufeinander. "

Auch wenn "nicht jeden Tag nur die Sonne scheint", habe es nie einen Moment gegeben, wo sie ihren Robert nicht mehr hätte ertragen können. "Es ist eher andersherum: Ohne meinen Mann könnte ich nicht leben. Ich wäre ohne Robert verloren. Ich denke, das ist beidseitig so. Robert wüsste ohne mich nicht, was er machen sollte. Die schlimmste Zeit seines Lebens war, als ich wochenlang zum Tanztraining für 'Let’s Dance' in Köln war …" Und er bestätigte: "Genau. Das war eine Katastrophe. Solche Shows brauchen sich gar nicht mehr bei Carmen zu melden. " Schließlich sei er es gewohnt, dass Carmen tausend Kleinigkeiten des gemeinsamen Alltags regle, schmunzelte sie.

Carmen Geiss kennt ihren Robert in- und auswändig

"Robert ist nicht der Typ, der mir ständig sagt, dass er mich liebt oder vermisst", erläuterte Carmen. Sie wisse nach all diesen Jahren einfach, wie es in ihm aussieht. "Robert hat eine harte Schale, aber ein großes Herz und einen weichen Kern. Er zeigt mir, dass ich ihm wichtig bin. Und ich weiß, dass er mich liebt. Ich sage ihm allerdings schon oft, dass ich ihn liebe. Und dass er für mich der beste Mann der Welt ist. " Und obwohl er sein Herz nicht immer auf der Zunge trägt, fügte er hinzu: "Carmen ist für mich die beste Frau der Welt. Sonst wären wir ja nicht bald 43 Jahre zusammen." Und Carmen sagt über ihre Ehe mit Robert Geiss mit liebevollem Understatement: "Mit uns beiden, das passt schon."

Bild: Georg Wendt/dpa