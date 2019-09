Allgemein | BEAUTY | FASHION

Rita Ora präsentiert ihre erste Schuhkollektion in Berlin

Seit ein paar Jahren ist die Britin Rita Ora aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Ob allein oder zusammen mit anderen Künstlern, die junge Sängerin mit kosovarischen Wurzeln spielt regelmäßig in den Charts ganz oben mit.

Neben ihrer musikalischen Karriere ist die britische Singer-Songwriterin aber auch in der Modewelt aktiv. So ist sie ist für die kommenden zwei Jahre das globale Gesicht der Lifestyle-Marke Thomas Sabo und neuerdings auch die neue Botschafterin für Europas größten Schuhhändler, DEICHMANN, und das Gesicht dessen neuer Herbst-Winterkollektion. Das Designteam des Schuhgiganten hat dazu eine Kollektion entwickelt, die die Kreativität und das einzigartige Stilbewusstsein von Rita Ora perfekt widerspiegelt. Mit den von der Pop-Queen handverlesenen Designs ist eine junge, vielseitige, kultige und erschwingliche Kollektion entstanden. Glücklicherweise liegen die Modelle preislich im günstigeren Segment, so dass man seine Gewinne aus dem Online Casino nicht gleich komplett ausgeben muss.

Gefeiert wurde die neue Kollektion gebührend glamourös in der deutschen Hauptstadt. Europas größter Schuheinzelhändler DEICHMANN lud am 28. August zu einem exklusiven Premieren-Event der besonderen Art ein. Prominente und Influencer aus ganz Europa kamen in Berlin zusammen, um beim Launch der „Rita Ora für DEICHMANN“-Kollektion dabei zu sein.

Neben der aufwändig inszenierten Kollektionspräsentation und einer Live Akustik Performance des internationalen Superstars Rita Ora konnten die Gäste exklusiv hinter die Kulissen der Kampagne #Radiate blicken und sich im Originalset fotografieren. Außerdem waren sie live dabei, als Rita zum ersten Mal im brandneuen Werbespot die Frage stellte: „Wie möchtest du dich heute fühlen“?

„Mein Style wird immer durch meine Einstellung inspiriert. Was ich trage, wird dadurch bestimmt, wie ich mich an diesem Tag fühlen möchte“, sagte Rita, die gemeinsam mit Firmenchef Heinrich Deichmann stolz ihre Kollektion präsentierte, die für jede Stimmung den perfekten Schuh bietet. Rita brachte ihre Kreativität bei der Zusammenstellung der Kollektion offensiv ein und ihr selbstbewusster und mutiger Stil spiegelt sich in den Modellen wider.

Zu finden sind die angesagtesten Trendthemen der kommenden Saison, wie Sneaker in Silber- oder Gold-Metallic Optik mit Plateau-Sohle, Chunky Sneaker mit Neon-Details, Ankleboots, Stiefeletten, Schnürboots und Budapester mit rockigen Nieten und Schnallen sowie Overknee-Sockboots mit Glitzersteinen und Booties mit bunter Reptilprägung. Die aktuelle Kampagne #Radiate ist ab sofort im Fernsehen sowie in Print- und Online-Medien zu sehen.

Auf der Bühne freute sich Rita Ora sichtlich über die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Es ist mir eine Ehre, mit Deichmann zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, mit meinem Stil und meiner Mode zu spielen. Dafür steht auch Deichmann und das macht diese Zusammenarbeit so perfekt. Es war großartig, mit dem Team zusammenzuarbeiten und die Designs mitzubestimmen. Selbstvertrauen ist so wichtig, und ich denke, dieses Gefühl beginnt mit einem Schuh, in dem man sich gut fühlt.“

Anschließend konnten die Gäste die Weltpremiere des Kampagnen-Werbespots erleben. Gekrönt wurde das Programm durch ein exklusives Live-Akustik-Konzert des Ausnahmetalents, das mit seiner kraftvollen Stimme und Bühnenpräsenz das Publikum begeisterte.

Unter dem Motto „Backstage mit Rita Ora“ konnten die 150 geladenen Gäste, darunter auch Prominente wie die Schauspielerinnen Sila Sahin, Nadine Menz und Susan Sideropoulos, Evelyn Burdecki, Cheyenne Ochsenknecht und namhafte Influencer aus ganz Europa, aber nicht nur die Kollektion kennenlernen, sondern hautnah erleben, was hinter den Kulissen geschieht. In verschiedenen Fotosets aus der Kampagne konnten sie sich selbst inszenieren, ein Teil der Kampagne werden und diese so zu ihrem persönlichen Wohlfühl-Moment machen.

Die „Rita Ora für DEICHMANN“ Kollektion umfasst 40 Damen-Modelle und ist seit August 2019 in ausgewählten Deichmann-Filialen in Deutschland, in vielen europäischen Ländern und im Onlineshop unter erhältlich.

Bildunterschrift: In Szene gesetzt wurde die Präsentation von Creative Director und Star-Choreograf Marvin A. Smith mit Models, die hinter Plexiglas-Scheiben im Look der Kampagne inszeniert wurden.

Quelle: www.presseportal.de/deichmann