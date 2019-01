Allgemein | STAR NEWS

Ricky Martin: Geburtsdatum seiner Tochter enthüllt

Ricky Martin (47) hat das Geburtsdatum seiner Tochter Lucia verraten.

Und der fällt auf ein ganz besonderes Datum: Denn Lucia Martin-Yosef hat am gleichen Tag Geburtstag, wie ihr berühmter Daddy. Am 24. Dezember 2018 wurde der 'Livin' La Vida Loca'-Interpret mit dem wohl schönsten Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk überrascht, das sich ein Vater nur wünschen kann, und durfte zum ersten Mal das neue Nesthäkchen der Familie in die Arme schließen. Das Geburtsdatum seiner Kleinen teilte der Musiker am 6. Januar 2019 auf dem roten Teppich der 76. Golden Globe Awards allen Interessierten mit: "Sie wurde vor 12 Tagen geboren – an meinem Geburtstag. Die Tatsache, dass wir den gleichen Geburtstag miteinander teilen ist super cool."

Für Ricky ist es allerdings nicht der erste Nachwuchs: Seit 2008 ist der puerto-ricanischer Popsänger stolzer Vater der Zwillingsjungs Matteo und Valentino.

Seit 2016 sind Ricky Martin und der schwedische Maler Jwan Yosef (35), der ursprünglich aus Syrien stammt, ein Paar. Ihre Liebe zueinander krönten die beiden ein Jahr später mit einer fulminanten Hochzeit. Gemeinsam leben die Eheleute in Los Angeles, wo sie alle drei Kinder großziehen. Bereits wenige Tage nach der Geburt von Lucia postete Ricky ein Foto seiner Tochter auf seinem Social-Media-Kanal und schrieb zu dem zuckersüßen Schnappschuss: "Wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin uns dieses bezaubernde Baby führen wird. Ihre beiden schönen Brüder, Jwan und ich sind verliebt in Lucia."

© Cover Media