Ricky Martin und andere Promis über das WM-Finale: „Das ist verrückt!“

DE Showbiz - Was für ein Fußball-Krimi! Da hielt es auch Stars wie Ricky Martin (50) nicht mehr auf dem Sofa. Nachdem der Sänger ('La Copa De La Vida') im Elfmeterschießen mitgefiebert hatte, war er ganz auf dem Häuschen über den Sieg der Argentinier im Elfmeterschießen über Frankreich. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich Superstar Lionel Messi (34).

Ricky Martin jubelt

Ricky postete nach dem Abpfiff ein Video auf Instagram, in dem er in einem Argentinien-Trikot durchs Wohnzimmer tobt. "Oh mein Gott, das ist verrückt. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien!" schwärmte der Puertorikaner. Er war nicht der Einzige, der sich über den Sieg der Südamerikaner freute. "Was für ein Fußballspiel!" schwärmte der ehemalige One-Direction-Star Niall Horan und gratulierte Argentinien." Boy George fand kurz Worte für die Verlierer: " "Wow…was für ein Spiel ! Ich bin für Frankreich traurig, aber stolz auf Messi."

Ryan Reynolds leidet

DJ Zedd ging noch einen Schritt weiter, glaubte, "eines der besten Fußballspiele aller Zeiten" gesehen zu haben, während Schauspieler Hugh Jackman von einem "sensationellen Turnier" und einer irren Leistung "beider Teams" schrieb. Rapper Kid Cudi ist Fußball-Neuling, wie er selbst zugibt und da hatte er das richtige Spiel zum Einstieg: "Ich habe noch nie zuvor Fußball geguckt, aber diese Scheiße ist so aufregend!" Das fand auch ein anderer: “Das Spiel ist ein wunderschöner, böser Fluch. Ich liebe es so sehr, mach, dass es aufhört!", zitterte Ryan Reynolds während des Finales auf Twitter. Der Schauspieler hat immerhin eine Beziehung zum Spiel, besitzt den walisischen Fußballverein Wrexham.

Bild: Cover Images