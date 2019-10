Allgemein | STAR NEWS

Ricky Martin: Baby Nummer vier ist da

DE Showbiz - Zwei Kinder innerhalb eines Jahres — im Haus von Ricky Martin (47) geht es rund. Nachdem der Sänger ('Livin La Vida Loca') und sein Mann, der schwedische Künstler Jwan Yosef, erst vor kurzem ihre im vergangenen Dezember geborene Tochter Lucia der Öffentlichkeit vorstellten, begrüßen die beiden jetzt bereits den nächsten Sprössling.

Frohe Botschaft auf Instagram

Am Dienstag (29. Oktober) postete Ricky Martin ein Bild auf Instagram, für das seine Follower gleich millionenfach den Herz-Button klickten. "Unser Sohn Renn Martin-Yosef wurde geboren", heißt es in der Bildunterschrift. Auf dem Foto sehen wir den Hinterkopf eines Neugeborenen, die beiden stolzen Väter sind nur zum Teil zu sehen. Der Sänger hält seinen kleinen Sohn im Arm. Die Schwangerschaft hatten Ricky und Jwan lange aus der Öffentlichkeit gehalten. Erst im September erfuhr die Welt, dass der kleine Renn unterwegs war.

Ricky Martin ist ein Familienmensch

Ricky Martin nutzte den Rahmen einer Preisverleihung beim jährlichen Human Rights Campaign National Dinner in Washington, um die gute Nachricht mit dem Rest der Welt zu teilen. Der Star wurde selbst ausgezeichnet und verband seine Dankesrede mit der freudigen Botschaft. "Meine ganze Familie ist heute hier", begann der Sänger seine Ankündigung. "Mein Mann Jwan …ich liebe dich. Meine wunderschönen Zwillinge Valentino und Matteo, ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr seid meine Stärke und ihr inspiriert mich jeden Tag dazu, das zu tun, was ich tue. Ihr seid einfach wunderbar." Er fuhr fort: "Lucia, meine kleine Tochter, ist heute nicht hier, sie ist zu Hause bei ihrer Großmutter, aber sie ist das Licht meines Lebens. Und übrigens: Ich möchte noch verkünden, dass wir schwanger sind. Wir erwarten ein Kind. Ich liebe Großfamilien." Die Zwillinge Matteo und Valentino kamen 2008 zur Welt, während die kleine Lucia noch Windeln trägt: Sie wurde im vergangenen Dezember geboren. Ricky Martin ist seit Anfang 2016 mit seinem Partner Jwan Yosef zusammen, 2017 hatten die beiden geheiratet.

