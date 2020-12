Allgemein | STAR NEWS

Riccardo Simonetti: Statt Küche lieber ein Schuhregal

DE Deutsche Promis - Riccardo Simonetti (27) schert sich nicht um Konventionen. Man wird schließlich nicht zum erfolgreichen Mode-Blogger und Entertainer, wenn man einfach nur allen Trends hinterherläuft. Der Star setzt sie lieber selbst.

Ein Ankleidezimmer so groß wie eine Wohnung

Jetzt hat Riccardo dem Lifestyle- und Wohnmagazin 'Couch' exklusiven Einblick in sein Berliner Zuhause gewährt. Auf 100 qm lebt sich der Influencer jetzt ungehemmt aus und genießt es, endlich den entsprechenden Platz dafür zu haben: "Ich gestalte meine Wohnung wie ein Outfit, das meine Persönlichkeit ausdrückt. Meine vorherige Wohnung hatte 45 qm. Jetzt ist mein Ankleidezimmer so groß." Die Wohnung ist zudem die ideale Party-Location: "Ich habe eine Pole-Dance-Stange, Neonschriftzüge, Dance-Musik, bunte Glühbirnen und jede Menge Klamotten zum Verkleiden." Obwohl er selbst nicht trinkt, dürfen seine Gäste gern zulangen: "Sie werden dann etwas mehr wie ich und sind auf meinem Level." Clean Living ist auf keinen Fall angesagt.

Riccardo Simonetti mag Menschen mit Ecken und Kanten

Eines findet bei Riccardo zuhause allerdings nicht statt: Zum Kochen ist trotz der überdurchschnittlich großen Wohnfläche kein Platz, denn der Star ließ einfach die Küche ausbauen. Die war sowieso überflüssig, denn Riccardo brauchte einfach mehr Raum für seine Schuhe. Mainstream ist eben nichts für ihn, und dass immer mehr Menschen sich mit denselben Social-Media-Filtern einem bestimmten Ideal anpassen, schmeckt ihm ebenfalls nicht: "Es wird eine Gleichheit propagiert, die ich nicht gut finde." An den Wänden sind daher Bilder von Stars zu finden, die ebenfalls unkonventionelle Biografien haben: James Dean, Liz Taylor... "Ich bin ein Fan von Menschen, die keine Konventionen leben und Ecken und Kanten haben. Deswegen schmücke ich mein Zuhause mit Menschen, die mich dran erinnern, meinen eigenen Weg zu gehen, egal, was andere davon denken", so Riccardo Simonetti.