Allgemein | STAR NEWS

Endlich mal schöne Nachrichten: Riccardo Simonetti ist verlobt

DE Deutsche Promis - Gute Nachrichten sind heutzutage ja eher rar gesät, doch am Dienstag (21. November) hatte Riccardo Simonetti (30) tolle Neuigkeiten für seine Fans. Auf Instagram ließ der Influencer und Entertainer seine Follower an seinem Glück teilhaben.

"LoveWins"

"Ich möchte euch etwas erzählen", lautete der Teaser in seiner Story, doch dass der Eintrag mit einem riesigen Ring-Emoji versehen war, gab bereits die Richtung vor. Das eigentlich Posting zeigte den Star dann unter anderem mit einem Strahlen im Gesicht und einem glitzernden Ring am Finger. Wer der Glückliche ist, verrät Riccardo zwar nicht, doch man sieht ein halbes Gesicht hinter seiner Hand — außer dunklen lockigen Haaren und Brille ist allerdings nicht viel zu erkennen. "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich es euch erzählen soll", schrieb Riccardo dazu. "Ich finde aber einfach nicht die richtigen Worte, also hier kommt's: Wir sind verlobt." Er versah das Posting mit dem Hashtag "LoveWins" (“Liebe gewinnt”). Auf weiteren Fotos ist seine Hand zu sehen sowie ein Zimmer mit Weihnachtsbaum und unzähligen Herz-Ballons.

Glückwünsche für Riccardo Simonetti

Riccardo Simonetti wurde natürlich umgehend mit den besten Glückwünschen überhäuft, unter anderem von Bill Kaulitz (34), der ja selbst noch auf der Suche nach einem Traummann ist. "OMG YES! Wie toll", schrieb der Tokio-Hotel-Star, woraufhin mehrere Fans gleich kommentierten, dass sie ihm dasselbe wünschten. Kim Fisher gratulierte ebenso wie Sylvie Meis, die schrieb: "Meine Lieben, mein Herz explodiert einfach!! Ich freue mich so, so sehr für euch beide!! Herzlichen Glückwunsch an ein wunderschönes Paar, sowohl von innen als auch von außen!! Ich liebe euch!" Dass es weiter Infos zum Partner des Entertainers gibt, ist unwahrscheinlich. "Ich habe mein Liebesleben immer sehr privat gehalten und möchte das in Zukunft auch weiterhin tun“, hatte Riccardo Simonetti vor einiger Zeit verkündet.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images