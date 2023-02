Allgemein | STAR NEWS

Riccardo Simonetti: Das ist seine absolute Hassfrisur

DE Deutsche Promis - Was ist das Erste, was einem zu Riccardo Simonetti (29) einfällt? Natürlich Haare, mit denen der Moderator und Influencer jederzeit Werbung für Shampoo und Pflegespülungen machen könnte. Das ist auch keine Modeerscheinung, denn der Star trägt seine seidige Mähne schon seit der Schulzeit.

Haarwäsche für eine ganze Woche geplant

Solche Haarpracht will natürlich gepflegt sein. "Meine ganze Woche ist nach Haarwäschen geplant. Und das werden nur Menschen mit Locken verstehen", gestand Riccardo jüngst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ein Opfer, das er gerne bringt: "Ich liebe es, mich durch meine Haare auszudrücken und damit zu experimentieren, daher lege ich viel Wert darauf, dass sie gesund bleiben." Eines kommt für ihn allerdings nicht infrage: Seinen Schopf mit einem Haarband zu bändigen. "Ein Pferdeschwanz an mir ist einfach meine absolute Hass-Frisur. Den trage ich nicht mal, wenn ich alleine zu Hause bin", so der TV-Star. Generell habe er zwar nichts gegen dieses Stilmittel, und es sehe bei anderen auch durchaus gut aus, doch er selbst fühle sich dabei "wie ein zwölfjähriges Pferdemädchen."

Warum Riccardo Simonetti so entspannt blieb

Kein Wunder also, dass es Riccardo Simonettis Haar war, welches am Sonnabend zum Gegenstand eines fiesen Streiches bei 'Verstehen Sie Spaß?' wurde. Dem armen Star wurde bei einem Fotoshooting im Berliner Friedrichstadt-Palast alles abverlangt. Zunächst war sein Stylist verschwunden, dann wurde er durchgepustet, als stünde er mitten im Orkan, was seine Frisur ruinierte, und schließlich spritzte dem Star eine Wasserfontäne mitten ins Gesicht und über die Haare. Bemerkenswert: Riccardo blieb freundlich und gelassen. "Ich muss ja sagen, dass die Realität bei solchen Shootings oft noch schlimmer ist", gestand er gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger. Da gebe es immer Chaos, insofern habe Riccardo Simonetti sich eine dicke Haut zugelegt.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka