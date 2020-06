Allgemein | STAR NEWS

Rebecca Mir: Romantische Liebeserklärung zum 5. Hochzeitstag

DE German Stars - Ihr Glück verdanken sie 'Let's Dance': Seit 2012 sind Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (39) ein Paar, die Moderatorin ('taff') und der Profitänzer tanzten buchstäblich ins Glück.

Ein Traum aus weißer Spitze

Die Chemie der Showpartner stimmte auch jenseits der Tanzfläche, und 2015 traten die beiden schließlich vor den Traualtar. Am Wochenende feierten sie ihren fünften Hochzeitstag. Rebecca lud ein Foto auf Instagram hoch, welches beide an ihrem großen Tag zeigt: die Braut im hautengen Traum aus weißer Spitze, der Bräutigam im eleganten Anzug. Beide stehen vor einer märchenhaften Kulisse an der Küste Siziliens.

Rebecca Mir will noch mal

"Heute vor 5 Jahren hast du mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht! Ich liebe Dich", schrieb Rebecca unter das Bild ihres großen Tages. Viele ihrer fast 700.000 Follower gratulierten dem Model, das wegen der vielen Likes gleich noch ein weiteres Bild hinterher schob, welches sie ebenfalls im Hochzeitskleid zeigt. Darauf steht Rebecca im Gegenlicht, das durch die Spitze scheint und ihre Traumfigur betont. "Ich würde es so gerne wieder anziehen", schrieb die Moderatorin. Vielleicht sollte Rebecca Mir daraus einfach eine kleine Tradition zum Hochzeitstag machen?