Rebecca Mir über ‚GNTM‘: „Die Branche tickte damals anders“

DE Deutsche Promis - Hier begann ihre Karriere, und hierhin kehrt Rebecca Mir immer noch gern zurück: 2011 wurde das Model Zweite bei 'Germany's Next Topmodel', startete seine Karriere. Damals war sie 19 und Abiturientin, mittlerweile ist sie 31 und als Model und Moderatorin gut im Geschäft.

Heidi Klum als Vorbild

Am Donnerstag (23. März) also die Rückkehr dorthin, wo alles begann. Dort hat sich aber im Laufe der letzten Jahre so einiges verändert. “Das Wort Diversität wird da mittlerweile ganz, ganz großgeschrieben. Dafür hat Heidi sehr viel getan. Das merkt man, wenn man mal wieder als Gast-Jurorin vor Ort ist”, erzählte Rebecca im Vorfeld im Gespräch mit ‘Bild’. “Damals, als ich da mitgemacht habe, war das noch ganz anders, weil die Branche damals auch noch ganz anders getickt hat.” Wer früher die falsche Größe hatte, hatte keine Chance - und auch das ist heutzutage anders. “Mittlerweile ist es egal, ob du kleiner oder größer bist, ob du jünger oder älter bist, ob du Kurven hast, schlank bist, sportlich bist. Heidi sieht sich alle Models sehr gerne an. Da kann sich die Modebranche noch eine Scheibe von Heidi abschneiden”, lobte die ehemalige Teilnehmerin.

Rebecca Mir vermisst ihren Mann

Überhaupt ist Rebecca Mir voller Bewunderung für die Hauptperson der Talentshow. “Heidi ist gefühlt überhaupt nicht gealtert. Die sieht nach wie vor top aus und ist definitiv eine Erscheinung, wenn sie ans Set kommt”, schwärmte die berühmteste Zweitplatzierte der Sendung, die zurzeit viel Zeit allein mit ihrem kleinen Sohn am Strand in Miami verbringt. Ihr Mann Massimo Sinató (42) ist nämlich anderweitig beschäftigt, schwingt bei der aktuellen Staffel von ‘Let’s Dance' das Tanzbein und trainiert jeden Tag stundenlang gemeinsam mit YouTuberin Sally Öczan (34). Auf Instagram klagte der vielbeschäftigte Vater: “Ich vermisse meine Babys.” Er kann es kaum erwarten, bis er wieder bei Sohnemann und Rebecca Mir ist.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images