Reality-Star Evelyn Burdecki: Enttäuschung im Urlaub

DE German Stars - Eigentlich wollte Evelyn Burdecki (30) in Marokko so richtig schön ausspannen – aber stattdessen liegt die RTL-Dschungelkönigin flach, und zwar nicht auf einem schönen Liegestuhl am Pool, sondern im Hotelzimmer.

Krankmeldung via Instagram

Ihren Followern präsentierte Evelyn ein Foto, auf dem sie angeschlagen und etwas erhitzt aussieht, aber nichtsdestrotz blendend schön.Was ist denn bloß los mit ihr, fragen sich ihre Fans.

Ihr Instagram-Meldung verrät da keine Details: "Ihr Lieben, ich kann nicht sprechen und schreiben auch nicht! Hab euch lieb! Bin bald wieder fit! Gerade vom Winde verweht, weiß nicht wie es mir geht! Kurz, irgendwie schlecht!"

Sie wäre natürlich nicht die Erste, die am Hotelbüffet oder auf einem Straßenmarkt mal danebengegriffen und sich den Magen verrenkt hat. Hoffentlich also nichts allzu Ernstes!

Auf zu neuen Ufern?

Vielleicht überlegt sich die hübsche Blondine auch einfach nur in Ruhe, welches TV-Format sie als nächstes beglücken möchte. Vielleicht wäre ja nach 'Let‘s Dance' der Job als 'Bachelorette' genau das Richtige für sie? Eventuell zu knifflig: "Vor der Kamera ist es immer sehr schwierig, zu wissen, wen man jetzt nimmt", lautete ihre Antwort in 'Promiflash'. Irgendetwas findet sich schon!

