Evelyn Burdecki: Noch keine neue Wohnung – doch die Reality-Queen hat eine tolle Idee

DE Deutsche Promis - Evelyn Burdecki (34) war die vergangenen Wochen damit beschäftigt, ihre Wohnung auszuräumen. Umzüge sind enorm stressig und die Reality-Queen hätte gleich doppelt Stress, denn sie hat noch keine andere Wohnung.

Spontan auf Reisen

Aber damit scheint die ehemalige Dschungel-Königin ganz gut zurechtzukommen, wie sie ihren Followern auf Instagram erzählte. "Wenn man irgendwann mal Kinder hat oder verheiratet ist, geht das mit der Spontaneität nicht mehr so, wie man möchte, weil die zur Schule müssen. Dann kann man nur in den Ferien reisen. Deswegen genieße ich jetzt mal den Sommer für mich mit meinen drei Koffern, ohne Miete und reise einfach." Vorher muss aber noch gepackt werden und der ganze Kram in Mamas Garage untergebracht werden. Wohin es dann geht, weiß sie selbst noch nicht. "Deswegen werde ich, nachdem ich den Schlüssel übergeben habe, spontan entscheiden, was ich mache", offenbarte sie gegenüber 'Bild'.

Evelyn Burdecki könnte auf Männerfang gehen

Evelyn Burdecki könnte beim Reisen vielleicht auf den Mann ihres Lebens stoßen. Ein gemeinsames Instagram-Video mit Cathy Hummels stellte sie als Single vor und auf der Suche nach "geilen Männern". Diesen Beziehungsstatus konnte sie auch mit der Dating-Show 'Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben' nicht wirklich ändern. Wie so ein Typ auszusehen hat, ließ sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit 'Bild am Sonntag' durchblicken. "Früher stand ich eher auf Machos. Also diese coolen Typen, die einer Frau gerne sagen, wo's langgeht. Ich war damals eher schüchtern, und durch sie hab ich mir irgendwie mehr Anerkennung und Selbstsicherheit erhofft." Jetzt möchte sie nur einen "selbstbewussten Mann, der nicht faul ist." Dann wollen wir mal hoffen, dass so einer Evelyn Burdecki bei ihren Reisen über den Weg läuft.

