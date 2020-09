Allgemein | STAR NEWS

Rapper beschreitet neue Wege: Snoop Dogg steigt ins Gin-Geschäft ein

DE Showbiz - Gin ist in. Wo Bars früher meist nur eine einsame Flasche Gordon's im Regal hatten, drängen sich heutzutage Dutzende der Wacholder-Spirituosen. Das weiß auch Snoop Dogg (48), und stieg kurzerhand in den heißen Markt ein.

Der Gin zum Juice

26 Jahre, nachdem der Rapper mit 'Gin & Juice' einen Hit landete, serviert er uns jetzt den Gin zum Juice. Mit dem 'INDOGGO Gin' will der Star einen "lockeren California-Style" in Flaschen abfüllen, um den Geist der Party-Hymne wieder aufleben zu lassen. "Ich kann es nicht erwarten, dass die Welt meinen Gin-Remix probiert", freute sich ein enthusiastischer Snoop Dogg in der Pressemeldung zum Release. "Als ich 1994 'Gin & Juice' schrieb, ging es um gute Feelings und echte Erlebnisse, es wurde automatisch zu einer weltweiten Hymne."

Snoop Dogg hat sich Zeit gelassen

Wird der INDOGGO Gin also einen ähnliches Siegeszug antreten und bald in den Regalen der Dorfdiscos stehen? Genug Zeit habe der Rapper in die Entwicklung seiner Spirituose auf jeden Fall investiert, versichert Keenan Towns, dem Mitbegründer von Trusted Spirits, mit denen sich Snoop zum Zweck seiner neuen Unternehmung zusammengetan hat. Zwei Jahre habe er sich durch die Botanik geschnüffelt, um das "erfrischende Geschmacksprofil" zu perfektionieren.

Snoop kennt sich mit Rauschmitteln und Genuss aus: So hat er bereits seinen eigenen Wein, Snoop Cali Red, auf den Markt gebracht und vertreibt zudem professionell Cannabis. Der INDOGGO Gin wird an Anfang Oktober erhältlich sein, Fans von Snoop Dogg können sich das Getränk aber schon vorbestellen.