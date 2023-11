Allgemein | STAR NEWS

Ralf Schumacher über Erfolg in der Familie: “Es gab keinen Neid”

DE Deutsche Promis - Ralf Schumacher (48) hat das Leben nach seiner Formel-1-Karriere gut im Griff. Der ehemalige Rennfahrer hat diverse erfolgreiche Unternehmen und ist als Fernseh-Experte immer noch nah an seinem früheren Arbeitsplatz.

“Ich war einfach hier und da nicht gut genug."

Die Liebe zu schnellen Autos hat er seinem Sohn David (22) mitgegeben. Der wird Papas Erfolg nicht überbieten, aber das muss er in den Augen seines Erzeugers auch nicht. "Ich bin sehr stolz auf ihn", erklärte der Ex-Sportler im Gespräch mit 'Bunte'. "Auch wenn er es leider wohl nie in die Formel 1 schaffen wird, fährt er für Mercedes in der DTM – das ist klasse." Er selbst stand oft im Schatten seines großen Bruders Michael, aber das hat er gar nicht so empfunden. "In der Familie Schumacher haben wir immer zusammengehalten. Da gab es keinen Neid. Ich war einfach hier und da nicht gut genug."

Ralf Schumacher akzeptiert das Schicksal seines Bruders

Und natürlich wird Ralf Schumacher nach dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister gefragt, der vor fast zehn Jahren einen schlimmen Ski-Unfall hatte und über dessen Gesundheitszustand immer wieder spekuliert wird. "Das Leben ist manchmal leider nicht fair", philosophierte er und deutete an, dass er seinen Frieden mit der Situation gefunden hat. "Wir müssen es akzeptieren." Aber dafür empfindet er viel Freude, wenn er die nächste Generation Schumachers sieht. Michaels Sohn Mick (24) ist wie sein Cousin David in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Gina-Maria (26) ist eine erfolgreiche Reiterin geworden. “Wenn ich seine Kinder Gina-Maria und Mick sehe, lacht mein Herz… Sie gehen ihren Weg. So wie mein Sohn", strahlte Ralf Schumacher.

Bild: Sina Schuldt/picture-alliance/Cover Images

