Anwohner*innen sind sauer: Ralf Schumachers Bauvorhaben stößt auf Widerstand

DE Deutsche Promis - Wenn nebenan gebaut wird, ist das selten erbaulich für diejenigen, die dabei in der ersten Reihe sitzen. Das ist in einer Reihenhaussiedlung in München nicht anders als in einem Grüngürtel in Südafrika, wie Ralf Schumacher (46) gerade erfahren muss. Der ehemalige Rennfahrer betreibt im schicken Kapstadter Vorort Constantia das Boutique-Hotel Villa Coloniale.

Empörung in Constantia

Doch jetzt hat der Bruder von Formel-1-Superstar Michael Schumacher (53) sich mit den Nachbar*innen überworfen, denn er hat das an sein Hotel grenzende Grundstück gekauft und möchte darauf bauen — nicht für sich, sondern 13 Einfamilienhäuser, Pools, Clubhaus, Parkplätze. Laut 'Constantiaberg Bulletin' sind die Anwohner*innen besonders empört, weil Ralf Schumachers Gelände auf Karten wohl als Grüngürtel ausgewiesen ist. Die Nachbarn Richard und Maureen Fienberg glauben, dass die geplante Bebauung dem örtlichen Charakter zuwiderläuft, sie befürchten mehr Verkehr und sehen eine Gefahr für die Natur. Doch der angehende Bauherr kann die Empörung nicht ganz nachvollziehen.

Ralf Schumacher warnt vor voreiligen Schlüssen

Gegenüber dem 'RedaktionsNetzwerk Deutschland' warnt Ralf Schumacher dann auch vor allzu voreiligen Schlüssen. "Ich weiß nicht, worüber sich die Nachbarn aufregen. Ich weiß ja selber noch nicht mal, was ich baue", so der Sportler. Er habe bislang lediglich entsprechende Anträge eingereicht, die Stadtverwaltung habe aber noch nicht entschieden. Die Regeln gelten genauso für ihn wie für andere und ließen sich mit denen in Deutschland und Europa vergleichen. Einfach mal drauflosbauen ist also auch für Stars nicht drin. Sowieso sei mit einem Baubeginn vor 2023 nicht zu rechnen — vorausgesetzt das Vorhaben wird überhaupt genehmigt.

Ob das die Einwohner*innen von Constantia beruhigen wird, bleibt abzuwarten. So soll eine Nachbarin bereits die Befürchtung geäußert haben, das Viertel entwickle sich zu einem "Elitespielplatz für die Reichen aus Übersee". Es sieht also aus, als würden sich die Wogen rund um Ralf Schumacher so schnell nicht glätten.

Bild: Sina Schuldt/picture-alliance/Cover Images

