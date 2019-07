Allgemein | STAR NEWS

Quentin Tarantino: ‘Once Upon a Time in Hollywood’-Ableger als TV-Serie?

DE Showbiz - Quentin Tarantino (56) hat mit seinem neuen Film, ‘Once Upon a Time in Hollywood’, bereits die Kritiker auf den Filmfestspielen in Cannes begeistert. Darin spielt Leonardo DiCaprio (44) einen Darsteller namens Jake Cahill, der durch die fiktive Serie ‘Bounty Law’ zum Star geworden ist. Im Zuge von Quentins Recherche von US-amerikanischen Westernserien der 50er hat sich der Regisseur völlig in das Genre vernarrt.

Weniger ist mehr

So kommt es, dass Quentin Tarantino sich durchaus vorstellen kann, ‘Bounty Law’ als eigene Fernsehserie, quasi als ‘Once Upon a Time in Hollywood’-Spinoff, umzusetzen, wie er gegenüber ‘Deadline’ verriet: "Ich habe mich wirklich intensiv mit ‘Bounty Law’ beschäftigt und mochte die Idee der Figur des Jake Cahill wirklich. Ich habe angefangen, diese halbstündigen 50er-Jahre-Western zu lieben. Es ist toll, dass du ein Drehbuch für einen 24-Minüter schreiben konntest, in dem so viel passiert – mit einem echten Anfang, einem echten Mittelteil und einem echten Schluss. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil du nicht übertreiben kannst – du musst dich zurückhalten. Irgendwann musst du zum Schluss kommen. Das gefiel mir."

Sagt Netflix zu?

Sollte ‘Bounty Law’ als Fernsehserie wirklich Realität werden, müsste Quentin die Rolle des Jake Cahill allerdings wohl umbesetzen, denn Leonardo DiCaprio würde wohl kaum für eine Serie unterschreiben, so die Vermutung des Filmemachers: "Ich habe schon fünf verschiedene Episoden für eine ‘Bounty Law’-Serie geschrieben – Schwarzweiß, eine halbe Stunde lang. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Leonardo zusagen würde. Wenn er es macht, wäre das toll. Ich setze aber nicht darauf, und ich habe schon Ideen für drei weitere Folgen." Seinen Plan, eine Serie umzusetzen, habe er bereits Netflix, HBO, Showtime und FX unterbreitet. Drei eigene Episoden würde Quentin gerne umsetzen. Einfach machen.

