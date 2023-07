Allgemein | STAR NEWS

Quentin Tarantino: Das sagt der Kultregisseur zu ‚Kill Bill 3‘

DE Showbiz - Quentin Tarantino (60) weiß, wie sehnlichst sich einige einen dritten Teil von 'Kill Bill' wünschen, aber damit kann er leider nicht dienen. Der Kultregisseur hat angedeutet, dass sein zehnter Film sein letzter sein wird. Ein Wiedersehen mit Uma Thurman (53) und ihrem Schwert gibt es also nicht.

“Das kann ich mir nicht vorstellen”

Im Interview mit 'DeMorgen' verneinte der Filmemacher eine entsprechende Frage. "Das kann ich mir nicht vorstellen. In meinem letzten Film geht es um einen Filmkritiker", erklärte der Star und gab noch mehr Informationen. "Und er spielt in den 70er Jahren." Dabei hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass er 'Kill Bill' wieder aufleben lassen würde. Fans hatten seine Äußerungen immer wieder in die Richtung interpretiert.

Quentin Tarantino winkt ab

Dabei hätten sie einfach nur besser hinhören sollen, als Quentin Tarantino im vergangenen Jahr in der ‘Jess Cagle Show' über einen dritten Teil des Klassikers sprach. "Ich kann dir nicht wirklich etwas darüber sagen. Ich weiß, es wurde über die Jahre hinweg diskutiert. Es wurde wirklich darüber nachgedacht, aber das ist schon sehr lange her. Das steht jetzt nicht unmittelbar an." Allerdings hatte er zuvor verraten, dass er mit seiner Hauptdarstellerin Uma Thurman über einen weiteren 'Kill Bill’-Film gesprochen hatte, in dem Ideen verwendet werden sollten, die in den ersten beiden Filmen aus den Jahren 2003 und 2004 nicht vorkamen. Das hatte eben diese Hoffnungen geschürt.

Aber nun müssen sich Kinofans damit zufriedengeben, dass der letzte Tarantino-Film wohl 'The Movie Critic' heißt. Da hieß es zuerst, dass im Mittelpunkt eine Filmkritikerin stehen würde, aber auch das hat Quentin Tarantino nun berichtigt – er wird von einem Mann erzählen, aber vielleicht taucht Uma Thurman ja in einer Nebenrolle auf!

