Queen: Neues Live Aid für Australien?

DE Showbiz - Australien brennt und die Promis lassen sich mit ihren Spenden nicht lumpen. Es fließen Millionen in die Hilfe für die menschlichen und tierischen Opfer der Feuerkatastrophe, doch es werden natürlich viele Milliarden gebraucht. Da sind Ideen gefragt, und Queen-Gitarrist Brian May (72, 'We Will Rock You') hat sich bereits etwas einfallen lassen.

Brian May und Queen wollen helfen

Die Band soll im kommenden Monat Down Under auf Tour gehen. Dabei wird Adam Lambert (37) wie gewohnt den 1991 verstorbenen Frontmann Freddie Mercury (†45) ersetzen. Das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, die Australier mit mehr als nur guter Musik zu unterstützen, findet Brian May, der sich als aktiver Tierschützer besonders um die Flora und Fauna des Kontinents sorgt. "Wir werden ja bald hinfahren", erzählte er in einem Gespräch mit der Press Association. "Man hat uns schon darauf angesprochen, ob wir ein Benefizkonzert geben oder Teil eines solchen sein wollen, so ein bisschen wie Live Aid, um den Opfern zu helfen."

Konzert in Sydney

Live Aid, welches 1984 in London und Philadelphia abgehalten wurde, brachte eine wahre Spendenflut für die Opfer der damaligen Hungersnot in Äthiopien in Gang. Noch heute gilt der Auftritt von Queen im Wembley-Stadion als Höhepunkt der Benefiz-Veranstaltung. Brian May wäre bei einer Neuauflage in Australien sofort dabei: "Das Feuer bedeutet grundlegende Veränderungen für die australische Tierwelt. Es ist wie ein Massensterben, es ist so schrecklich. Wir hätten schon früher etwas tun müssen." Pläne für ein Benefizkonzert im ANZ Stadium von Sydney sollen bereits konkret sein und "international bekannte" Künstler sollen ihre Teilnahme versichert haben. Ob Queen dazugehört?